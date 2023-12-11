وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023

فاز وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مراكش.

وسجل الركراكي إنجازا تاريخيا مع المنتخب المغربي بحصول أسود الأطلس على ‏المركز الرابع في مونديال قطر 2022، في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية ‏والأفريقية.

وكانت بداية مسيرة الركراكي مع المنتخب المغربي وليدة الصدفة، بعد الإقالة ‏المفاجئة للمدرب البوسني وحيد خليلودزيتش في 31 آب/أغسطس 2022، أي ‏قبل أقل من ثلاثة أشهر من المونديال.‏

ولاقى تعيين الركراكي في منصب المدير الفني للمنتخب المغربي، عاصفة من ‏الاستهجان في الأوساط الكروية المحلية ، وبدأ الحديث يدور حول فشل المشروع ‏المغربي في كأس العالم، من قبل أن يبدأ.‏

واستهل الركراكي مشواره مع أسود الأطلس بالفوز وديا على مدغشقر بهدف دون ‏رد، في إطار الاستعدادات لخوض غمار المونديال ضمن المجموعة الصعبة ‏التي ضمت إلى جواره كرواتيا وبلجيكا وكندا.‏

وصبت الترشيحات قبل انطلاق البطولة لصالح تأهل كرواتيا وبلجيكا إلى الأدوار ‏الإقصائية، لكن منتخب المغرب كان له رأيا مغايرا، حيث استهل مشواره في ‏المونديال بتعادل سلبي وأداء مشرف أمام كرواتيا، ثم أتبع ذلك بفوز تاريخي ‏مفاجئ على منتخب بلجيكا، الذي كان يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي ‏آنذاك، بهدفين دون رد ، قبل أن يختتم مشواره بالفوز على كندا بهدفين مقابل ‏هدف.‏

وقاد الركراكي المنتخب المغربي لبلوغ الأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى ‏منذ عام 1986 في إنجاز لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعونه.‏

وصعدت المغرب لملاقاة الماتادور الإسباني في دور الستة عشر وبدأ الحديث ‏يدور عن الاكتفاء بالأداء المشرف وأن ما تحقق حينذاك يعتبر إنجازا بكل ‏معنى الكلمة، لكن طموح الأسود كان أكبر من كل شيء، حيث فرض الفريق ‏بقيادة حارس مرماه المبهر ياسين بونو التعادل السلبي على الإسبان في الوقتين ‏الأصلي والإضافي للمباراة، قبل حسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية 3 ‏‏/صفر.‏

وفي دور الثمانية حقق المنتخب المغربي انتصارا للتاريخ على المنتخب البرتغالي ‏بقيادة نجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو، بهدف سجله يوسف النصيري ليصبح ‏أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي، لكن الحلم المغربي توقف على يد ‏منتخب فرنسا الفائز بنسخة 2018 لكأس العالم، حيث خسر الأسود أمام الديوك ‏بهدفين دون رد بعد أداء بطولي، قبل خسارة المغرب أمام كرواتيا في مباراة تحديد ‏المركز الثالث بهدفين مقابل هدف.‏

وبدأ الركراكي /48 عاما/ الظهير الأيمن السابق لمنتخب المغرب، مسيرته ‏التدريبية من خلال توليه منصب المدرب المساعد للمنتخب المغربي، ثم انتقل ‏لتدريب الفتح الرياضي في موسم 2014 /2015 وفاز معه بلقب كأس العرش ‏المغربي، وحصل على لقب أفضل مدرب في ذلك الموسم، واستمر مع الفريق ‏حتى مطلع عام 2020 قبل رحيله بالتراضي.‏

وانتقل الركراكي في صيف 2021 لتدريب الوداد وفاز معه بلقب الدوري المغربي ‏في العام التالي مباشرة، وأتبع ذلك بقيادة فريقه للقبه الثالث في دوري أبطال ‏أفريقيا بالفوز على الأهلي المصري في النهائي، ليصبح ثاني مدرب مغربي في ‏التاريخ يتوج باللقب القاري بعد الحسين عموتة الذي حصد اللقب مع الوداد أيضا ‏في 2017.‏

وترشح الركراكي لجائزة أفضل مدرب في العالم في 2022 بعد أدائه المذهل مع ‏الوداد، قبل انطلاق رحلته التاريخية مع المنتخب الوطني.‏

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