مايكروسوفت والنقابات العمالية تشكل تحالفاً تاريخياً للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على العمال



شكلت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب والنقابات العمالية الأمريكية تحالفا لإطلاق "حوار مفتوح" حول تأثيرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على العمال.

وبحسب بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء الاثنين، فإن مايكروسوفت شكلت تحالفا مع اتحاد العمل الأمريكي وكونجرس المنظمات الصناعية اللذين يمثلان 60 نقابة عمالية

تضم

5ر12 مليون عامل.

ووفقا لهذه الشراكة ستقدم مايكروسوفت لقادة النقابات والعمال تدريبا رسميا حول كيفية عمل الذكاء الاصطناعي. وستبدأ الدورات التعليمية

في شتاء 2024. كم ستبدأ مايكروسوفت جمع الآراء والتقييمات من المجموعات العمالية وستركز على النقابات والعمال "في القطاعات الرئيسية المختارة".

تمثل هذه المبادرة أول تعاون رسمي بين النقابات العمالية وشركات التكنولوجيا بشأن الذكاء الاصطناعي، وتتزامن مع

تزايد المخاوف من احتمالات فقدان أعداد كبيرة من العمال لوظائفهم بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يتضمن اتفاق مايكروسوفت والنقابات العمالية قالبا لما يسمى بشروط "الحياد" التي تسهل على عمال مايكروسوفت تنظيم أنفسهم نقابيا. وتعتبر هذه الخطوة

توسيعا لنهج

وافقت عليه مايكروسوفت بالفعل للسماح لعمال قطاع ألعاب الفيديو لديها بتنظيم أنفسهم نقابيا، ويمهد الطريق

أمام المزيد من التنظيم النقابي في الشركة العملاقة.

وتلزم اتفاقيات الحياد

الشركات بعدم تنظيم حملات ضد النقابات ردا على تنظيم العمال لأنفسهم نقابيا.

وقال براد سميث رئيس مايكروسوفت خلال احتفال إعلان الشراكة اليوم في واشنطن إن الهدف هو جمع كل الأطراف على المائدة "لتحسين" طرق عمل الناس.

وأضاف "لا يمكنني الجلوس هنا والاكتفاء بالقول إن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل العمال. لا اعتقد أن هذا سيكون موقفا أمينا ...الذكاء الاصطناعي مصمم جيدا

لكي يسرع أداء أجزاء أو يلغي أجزاء من الوظائف التي قد تعتبر أعمالا شاقة".

ويستهدف التحالف تبادلا عميقا للمعلومات بين شركات التكنولوجيا وقادة النقابات العمالية والعمال حول اتجاهات الذكاء الاصطناعي، ودمج وجهات نظر العمل

وخبراتهم في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والمساعدة في تشكيل سياسة عامة تدعم

المهارات التكنولوجية واحتياجات عمال الخطوط الأمامية".