بيان من الجيش الإسرائيلي حول دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

بيان من الجيش الإسرائيلي حول دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
التاريخ
12/11/2023 3:00:55 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي إن الإمدادات لن تدخل إلى غزة من إسرائيل ولكن ستدخل عبر المعبر مع مصر
وأضاف في بيان أن إسرائيل ستفتح معبر كرم أبو سالم مع غزة لإجراء فحص أمني لزيادة دخول المساعدات الإنسانية.
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