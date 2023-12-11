بيان من الجيش الإسرائيلي حول دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إن الإمدادات لن تدخل إلى غزة من إسرائيل ولكن ستدخل عبر المعبر مع مصر

وأضاف في بيان أن إسرائيل ستفتح معبر كرم أبو سالم مع غزة لإجراء فحص أمني لزيادة دخول المساعدات الإنسانية.





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