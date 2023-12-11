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ثلاثة نجوم عرب في تشكيل منتخب أفريقيا لعام 2023

12/11/2023 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في القارة السمراء للعام الجاري.

وتواجد ثلاثة نجوم عرب في القائمة المثالية التي أعلنت خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أقيم اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، تشانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية)، كاليدو كوليبالي (السنغال).

خط الوسط: توماس بارتي (غانا)، زامبو أنجويسا (الكاميرون)، محمد قدوس (غانا)، سفيان أمرابط (المغرب).

خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، محمد صلاح (مصر).

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