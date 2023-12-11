ثلاثة نجوم عرب في تشكيل منتخب أفريقيا لعام 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في القارة السمراء للعام الجاري.
وتواجد ثلاثة نجوم عرب في القائمة المثالية التي أعلنت خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أقيم اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون)
خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، تشانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية)، كاليدو كوليبالي (السنغال).
خط الوسط: توماس بارتي (غانا)، زامبو أنجويسا (الكاميرون)، محمد قدوس (غانا)، سفيان أمرابط (المغرب).
خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، محمد صلاح (مصر).
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