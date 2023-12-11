Tuesday, 12 December 2023 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض: أمريكا قلقة إزاء تقارير عن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

12/11/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستخدم الفسفور الأبيض، مشيراً إلى أن واشنطن ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة.

MENAFN11122023000110011019ID1107574116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث