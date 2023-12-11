البيت الأبيض: أمريكا قلقة إزاء تقارير عن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

البيت الأبيض: أمريكا قلقة إزاء تقارير عن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض
التاريخ
12/11/2023 3:00:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستخدم الفسفور الأبيض، مشيراً إلى أن واشنطن ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة.
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