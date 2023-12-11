البيت الأبيض: أمريكا قلقة إزاء تقارير عن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستخدم الفسفور الأبيض، مشيراً إلى أن واشنطن ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة.

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