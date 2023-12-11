أسعار النفط تفقد مكاسبها الصباحية في تعاملات اليوم



استهلت أسعار النفط العالمية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين باستقرار بعد ارتفاعها في التعاملات الصباحية بأسواق آسيا، وبعد أن سجلت الأسبوع الماضي أطول فترة تراجع أسبوعي مطرد منذ 5 سنوات، وسط مؤشرات على بدء انكماش الفائض في السوق أمام الطلب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 71 دولارا للبرميل، في ظل توقعات بإعلان ارتفاع كبير جديد في مخزونات الخام الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.



يذكر أن سعر النفط تراجع بنحو الخمس منذ أواخر سبتمبر الماضي، في الوقت الذي قرر فيه تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج خلال العام المقبل بمقدار مليوني برميل يوميا لدعم الأسعار. ولكن الإنتاج في الدول غير الأعضاء في التجمع وبخاصة الولايات المتحدة يرتفع، مع مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو الطلب على النفط في الصين أكبر دولة مستوردة للسلعة في العالم.



وسيترقب المتعاملون

بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووزارة الطاقة الأمريكية

خلال الأسبوع لرصد المزيد من المؤشرات عن حالة السوق، بالإضافة إلى نتائج الاجتماع الأخير في العام الحالي لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الحالي بشأن أسعار الفائدة.

كانت بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من التوقعات وخطط الحكومة الأمريكية لإعادة تكوين الاحتياطي الاستراتيجي من النفط قد ساهمت في وقف تراجع سعر الخام صباح اليوم. في الوقت نفسه هناك مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود في ظل توقع وصول حركة السفر في الولايات المتحدة خلال عطلات نهاية العام إلى أعلى مستوياتها منذ 2000.

وفي الساعة العاشرة و49 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 10ر71 دولار للبرميل تسليم كانون الثاني/يناير المقبل، في حين جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بسعر 78ر75 دولارا

للبرميل تسليم فبراير المقبل.







