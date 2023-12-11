وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف حقيقة البقاء بشكل دائم في قطاع غزة



قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الاثنين إن إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة وإنها منفتحة على مناقشة البدائل بشأن من سيسيطر على القطاع ما دام أنه ليس من الجماعات المعادية لإسرائيل.

وأضاف جالانت أن إسرائيل منفتحة كذلك على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع جماعة حزب الله اللبنانية شريطة أن يتضمن هذا الاتفاق منطقة آمنة على الحدود وضمانات مناسبة.

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