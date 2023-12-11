وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف حقيقة البقاء بشكل دائم في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الاثنين إن إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة وإنها منفتحة على مناقشة البدائل بشأن من سيسيطر على القطاع ما دام أنه ليس من الجماعات المعادية لإسرائيل.
وأضاف جالانت أن إسرائيل منفتحة كذلك على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع جماعة حزب الله اللبنانية شريطة أن يتضمن هذا الاتفاق منطقة آمنة على الحدود وضمانات مناسبة.
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