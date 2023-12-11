رئيس مجلس النواب يزور الجناح الأردني في إكسبو الدوحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول-(بترا)- زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الإثنين الجناح الأردني في معرض إكسبو الدوحة 2023، وذلك قبيل المباحثات الرسمية التي سيجريها في مجلس الشورى القطري غداً الثلاثاء.

وعبر الصفدي، حسب بيان صحفي، عن تقديره للقائمين على الجناح الأردني والذين كانوا خير سفراء للوطن، مؤكداً أن تمكنهم من استقطاب الزوار على اختلاف جنسياتهم أمر يسهم في تقديم صورة مشرقة عن المملكة، قدموا خلالها قصة الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا وإظهار التنوع الحيوي والطبيعي والجغرافي في الأردن.

يذكر أن الجناح الأردني في المعرض العالمي "اكسبو الدوحة 2023 للبستنة" يستقطب منذ افتتاحه آلاف الزوار من أفراد الجالية الأردنية في قطر ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية والعديد من مسؤولي أجنحة الدول الأخرى المشاركة في فعاليات المعرض.

--(بترا)

م خ/ب ع/ ع ط

11/12/2023 19:47:41