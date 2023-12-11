رئيس مجلس النواب يزور الجناح الأردني في إكسبو الدوحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول-(بترا)- زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الإثنين الجناح الأردني في معرض إكسبو الدوحة 2023، وذلك قبيل المباحثات الرسمية التي سيجريها في مجلس الشورى القطري غداً الثلاثاء.
وعبر الصفدي، حسب بيان صحفي، عن تقديره للقائمين على الجناح الأردني والذين كانوا خير سفراء للوطن، مؤكداً أن تمكنهم من استقطاب الزوار على اختلاف جنسياتهم أمر يسهم في تقديم صورة مشرقة عن المملكة، قدموا خلالها قصة الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا وإظهار التنوع الحيوي والطبيعي والجغرافي في الأردن.
يذكر أن الجناح الأردني في المعرض العالمي "اكسبو الدوحة 2023 للبستنة" يستقطب منذ افتتاحه آلاف الزوار من أفراد الجالية الأردنية في قطر ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية والعديد من مسؤولي أجنحة الدول الأخرى المشاركة في فعاليات المعرض.
--(بترا)
م خ/ب ع/ ع ط
11/12/2023 19:47:41
MENAFN11122023000117011021ID1107574111
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