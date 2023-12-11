مسؤولون فلسطينيون يصلون إلى العريش للقاء وفد مجلس الأمن

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 11 كانون الأول (بترا)- وصل وفد رفيع المستوى من دولة فلسطين إلى مدينتي العريش ورفح المصرية للقاء وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي وصل إلى العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، تمهيدًا لزيارة الحدود بين مصر وقطاع غزة

وضم وفد دولة فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني، ووزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب.

ويهدف الوفد الزائر للوقوف على آلية دخول المساعدات الإنسانية غزة والاطلاع على سير العمليات الإنسانية والطبية المقدمة لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والجهود الإنسانية التي تبذلها الجهات الصديقة والشقيقة المانحة للجرحى الفلسطينيين.

وسيبحث الوفد المعيقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح، وتكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها القطاع.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ ع ط

11/12/2023 19:45:39