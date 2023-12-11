مسؤولون فلسطينيون يصلون إلى العريش للقاء وفد مجلس الأمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 11 كانون الأول (بترا)- وصل وفد رفيع المستوى من دولة فلسطين إلى مدينتي العريش ورفح المصرية للقاء وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي وصل إلى العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، تمهيدًا لزيارة الحدود بين مصر وقطاع غزة
وضم وفد دولة فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني، ووزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب.
ويهدف الوفد الزائر للوقوف على آلية دخول المساعدات الإنسانية غزة والاطلاع على سير العمليات الإنسانية والطبية المقدمة لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والجهود الإنسانية التي تبذلها الجهات الصديقة والشقيقة المانحة للجرحى الفلسطينيين.
وسيبحث الوفد المعيقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح، وتكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها القطاع.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
11/12/2023 19:45:39
MENAFN11122023000117011021ID1107574110
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