فوز ساكب على وادي السير بدوري كرة اليد

عمان 11 كانون الأول (بترا) - فاز فريق ساكب على فريق وادي السير بنتيجة 26-22 هدفا، في المباراة التي جرت اليوم الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد. وتختتم لقاءات مرحلة الذهاب باللقاء يجمع فريقي كفرنجة ويرموك البقعة، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد. --(بترا) خ خ/ ع ط 11/12/2023 19:13:21

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