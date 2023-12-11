فوز ساكب على وادي السير بدوري كرة اليد
التاريخ
12/11/2023 2:58:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا) - فاز فريق ساكب على فريق وادي السير بنتيجة 26-22 هدفا، في المباراة التي جرت اليوم الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد.
وتختتم لقاءات مرحلة الذهاب باللقاء يجمع فريقي كفرنجة ويرموك البقعة، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
--(بترا)
خ خ/ ع ط
11/12/2023 19:13:21
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