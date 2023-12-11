بحث التعاون بين العقبة الخاصة وغرفة التجارة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 11 كانون الأول (بترا)- بحث مفوضً المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبد الله النجادات، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، سبل التعاون لتطوير القطاع التجاري، وتحسين الخدمات المقدمة للتجار، وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة الاقتصادية.
وأكد النجادات، أن منطقة العقبة تحرص على تعزيز النهج التشاركي والتعاوني مع الجهات والمؤسسات، وأهمية الشراكة مع غرفة التجارة في تطوير وتحسين الخدمات بما ينعكس على الحركة التجارية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مشاريع مشتركة تظهر جمالية المدينة خاصة الوسط التجاري.
واستعرض النجادات، أهم المشاريع المستقبلية التي طرحتها السلطة لتطوير البنية التحتية وإيجاد مرافق جديدة وصيانة وتأهيل الطرق والمرافق في الوسط التجاري، مبينا أن السلطة تعمل على تذليل العقبات كافة أمام القطاع التجاري في إجراءات الحصول على الرخص القانونية لممارسة النشاط التجاري.
من جانبه أكد الكباريتي، أن الغرفة شريك استراتيجي للسلطة منذ إنشائها، وتعمل معها كفريق في خدمة منطقة العقبة الاقتصادية، مشيرا إلى قضايا يجب العمل على حلها منها ضرورة تطوير منظومة النقل وتفعيل التطبيقات الذكية، وتسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار عبر المعابر الجمركية، في ظل إطلاق السلطة لموسم التخفيضات بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة.
وقال إن الغرفة تعمل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت التجارية، وتنظيم الاتجاهات المرورية داخل الأسواق التجارية التي تشهد اكتظاظاً مرورياً، واستحداث مواقف للباصات الصغيرة لزوار العقبة داخل الوسط التجاري، بالإضافة إلى التنسيق مع الغرفة في حال استحداث مناطق تجارية داخل الأحياء السكنية.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ ع ط
11/12/2023 19:12:18
MENAFN11122023000117011021ID1107574107
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