بحث التعاون بين العقبة الخاصة وغرفة التجارة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 11 كانون الأول (بترا)- بحث مفوضً المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبد الله النجادات، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، سبل التعاون لتطوير القطاع التجاري، وتحسين الخدمات المقدمة للتجار، وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة الاقتصادية.

وأكد النجادات، أن منطقة العقبة تحرص على تعزيز النهج التشاركي والتعاوني مع الجهات والمؤسسات، وأهمية الشراكة مع غرفة التجارة في تطوير وتحسين الخدمات بما ينعكس على الحركة التجارية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مشاريع مشتركة تظهر جمالية المدينة خاصة الوسط التجاري.

واستعرض النجادات، أهم المشاريع المستقبلية التي طرحتها السلطة لتطوير البنية التحتية وإيجاد مرافق جديدة وصيانة وتأهيل الطرق والمرافق في الوسط التجاري، مبينا أن السلطة تعمل على تذليل العقبات كافة أمام القطاع التجاري في إجراءات الحصول على الرخص القانونية لممارسة النشاط التجاري.

من جانبه أكد الكباريتي، أن الغرفة شريك استراتيجي للسلطة منذ إنشائها، وتعمل معها كفريق في خدمة منطقة العقبة الاقتصادية، مشيرا إلى قضايا يجب العمل على حلها منها ضرورة تطوير منظومة النقل وتفعيل التطبيقات الذكية، وتسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار عبر المعابر الجمركية، في ظل إطلاق السلطة لموسم التخفيضات بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة.

وقال إن الغرفة تعمل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت التجارية، وتنظيم الاتجاهات المرورية داخل الأسواق التجارية التي تشهد اكتظاظاً مرورياً، واستحداث مواقف للباصات الصغيرة لزوار العقبة داخل الوسط التجاري، بالإضافة إلى التنسيق مع الغرفة في حال استحداث مناطق تجارية داخل الأحياء السكنية.

--(بترا)

ا م/ ن ح/ ع ط

11/12/2023 19:12:18