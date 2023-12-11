ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18205

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 18205، والجرحى إلى 49645، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة اليوم الاثنين.

وقال القدرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية "مجزرة مروعة وإبادة جماعية في أحياء سكنية وأماكن إيواء بجميع القطاع بما فيها مناطق يدعي الاحتلال كذبا أنها آمنة".

وأضاف أنه وصل خلال هذه الساعات إلى المستشفيات 208 شهداء، و 416 جريحا، بينما ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع سيارات الاسعاف من الوصول إلى الضحايا ويبقى الجرحى ينزفون حتى الموت.

وأكد أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير المنظومة الصحية شمال قطاع غزة ما تسبب بقتل مئات الجرحى والمرضى ووضع السكان في دائرة الموت، وأن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب القطاع كارثي ولا يطاق، والطواقم الطبية فقدت السيطرة أمام الاعداد الهائلة من الجرحى وقلة الامكانيات العلاجية والسريرية.

وحذر من أن الوضع الصحى في أماكن الإيواء كارثي ومفجع، وأن مئات الآلاف يتعرضون لخطر الموت نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية وقلة مياه الشرب.

وأشار إلى وصول 325 ألف حالة مصابة بأمراض معدية إلى مراكز الصحية من مراكز الايواء، مؤكدا أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير ما ينذر بكارثة صحية قاتلة.

ودعا المؤسسات الإنسانية والنقابات الصحية حول العالم إلى إقامة فعاليات للتضامن مع القطاع الصحي في غزة، والتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية.

وطالب بدخول فرق طبية متخصصة الى غزة لانقاذ الجرحى خاصة تخصص جراحة العظام، وإقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية لآلاف النازحين في المناطق الغربية في خان يونس ورفح، وإقامة مستشفيات ميدانية في مناطق القطاع كافة.

كما طالب المؤسسات الأممية بالعمل الفوري على توفير المقومات المعيشية والرعاية الصحية داخل مراكز الإيواء، خاصة لمتابعة النساء الحوامل والأطفال والمرضى المزمنين والجرحى.

ودعا الأطراف الدولية الى توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مستشفيات شمال غزة وعلى راسها مجمع الشفاء الطبي لعلاج آلاف الجرحى والمرضى وحالات الولادة والأطفال، وتوفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية والوقود لمستشفيات غزة كافة.

--(بترا)

ا ش/ ن ح/ف ق

11/12/2023 18:44:56