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قوات الاحتلال تستخدم النازحين دروعا بشرية شمال قطاع غزة

12/11/2023 2:58:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 11كانون الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال تستخدم النازحين في مراكز الإيواء بمخيم جباليا شمال قطاع غزة دروعا بشرية للدخول إلى عمق المخيم.
ومن جهة أخرى، استشهدت شابة برصاص الاحتلال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة وهي من سكان بلدة خزاعة ونازحة لمدارس الاونروا.
--(بترا)
أ ش/ف ق
11/12/2023 18:33:58

MENAFN11122023000117011021ID1107574105

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