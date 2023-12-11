قوات الاحتلال تستخدم النازحين دروعا بشرية شمال قطاع غزة
التاريخ
12/11/2023 2:58:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11كانون الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال تستخدم النازحين في مراكز الإيواء بمخيم جباليا شمال قطاع غزة دروعا بشرية للدخول إلى عمق المخيم.
ومن جهة أخرى، استشهدت شابة برصاص الاحتلال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة وهي من سكان بلدة خزاعة ونازحة لمدارس الاونروا.
--(بترا)
أ ش/ف ق
11/12/2023 18:33:58
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