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رئيس النواب يلتقي وزير العمل القطري ويؤكد مهارة وكفاءة العامل الأردني

12/11/2023 2:58:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الاثنين، وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد المري، على هامش زياته الرسمية للدوحة بدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم.
وخلال اللقاء، أكد الصفدي، بحضور نائب السفير الأردني دانا خريس، عمق العلاقات التي تريط البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مشيراً إلى أهمية انعكاس هذه العلاقة إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.
وثمن الصفدي في بيان صحفي، الخطوات التي تقوم بها الحكومة القطرية بتوجيهات من سمو الشيخ تميم لاستقطاب الكفاءات الأردنية للعمل في قطر، مؤكداً أن الأردنيين العاملين في قطر خير سفراء للوطن ويتمتعون بمهارات وكفاءات في مختلف المجالات، وهم حريصون دوماً على تقديم أفضل المستويات يداً بيد مع الأشقاء القطريين.
من جهته، أكد وزير العمل القطري أن استقطاب الأيدي العاملة الأردنية للعمل في مختلف القطاعات يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتوفير 20 ألف فرصة عمل للأردنيين في مختلف مجالات العمل في دولة قطر، معرباً عن تقديره الكبير للأردنين العاملين في قطر وما يتمتعوا به من التزام وكفاءة عالية.
-(بترا)
م خ/ف ق
11/12/2023 18:25:23

MENAFN11122023000117011021ID1107574104

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