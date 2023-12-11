البترا: الحركة السياحية تسير بشكل طبيعي في ظل أجواء ماطرة

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 11 كانون الاول (بترا) - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، أن الحركة السياحية في المدينة تسير بشكل اعتيادي وسط اجواء طبيعية ماطرة .

وبين البريزات، أن مركز زوار البترا يستقبل رواده بشكل طبيعي، وتسير عملية بيع تذاكر الدخول لزوار المدينة الأثرية منذ الصباح بشكل اعتيادي .

وأشار إلى أن السلطة اتخذت الإجراءات المناسبة والضرورية لضمان أمن وسلامة زوار المحمية الأثرية بالموقع الأثري بالبترا ومنطقة البيضا.

ولفت إلى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالسلطة، ونشر كوادر وآليات السلطة لمتابعة الاحوال الجوية للتعامل مع أي مستجدات.

ودعت السلطة إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات السيول والأمطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

وأكدت السلطة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ:

الغرفة الرئيسة 0795108882 0772386717 الحي الجنوبي 032150012 0799032155 المحمية الأثرية 0772236828

0777963735

--(بترا)

د ط / ف م

11/12/2023 17:56:11