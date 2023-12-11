البترا: الحركة السياحية تسير بشكل طبيعي في ظل أجواء ماطرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 11 كانون الاول (بترا) - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، أن الحركة السياحية في المدينة تسير بشكل اعتيادي وسط اجواء طبيعية ماطرة .
وبين البريزات، أن مركز زوار البترا يستقبل رواده بشكل طبيعي، وتسير عملية بيع تذاكر الدخول لزوار المدينة الأثرية منذ الصباح بشكل اعتيادي .
وأشار إلى أن السلطة اتخذت الإجراءات المناسبة والضرورية لضمان أمن وسلامة زوار المحمية الأثرية بالموقع الأثري بالبترا ومنطقة البيضا.
ولفت إلى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالسلطة، ونشر كوادر وآليات السلطة لمتابعة الاحوال الجوية للتعامل مع أي مستجدات.
ودعت السلطة إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات السيول والأمطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.
وأكدت السلطة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ:
الغرفة الرئيسة 0795108882 0772386717 الحي الجنوبي 032150012 0799032155 المحمية الأثرية 0772236828
0777963735
--(بترا)
د ط / ف م
11/12/2023 17:56:11
MENAFN11122023000117011021ID1107574103
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