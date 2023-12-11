ديوان المحاسبة يشارك بمؤتمر السياسات والحوكمة في أوقات الأزمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11كانون الاول (بترا)- شارك ديوان المحاسبة، في أعمال المؤتمر الدولي المشترك الذي عقدته شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة، ورابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط ، بعنوان "السياسات والحوكمة والقيادة في أوقات الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وحضر رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، كمتحدّث رئيس في أعمال الجلسة النقاشية الرابعة للمؤتمر، والمتعلقة بكيفية اسهام الرقابة والتدقيق في تعزيز المساءلة والحوكمة والإدارة العامة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والباحثين والخبراء والمهتمين.

وتطرق الحمادين، لأهمية وحدات الرقابة الداخلية في أجهزة الدولة والجهات الخاضعة للرقابة، ودور التدقيق الداخلي ومخرجات التدقيق الخارجي الذي تنفذه عادة الأجهزة العليا للرقابة، في تعزيز ممارسات الحوكمة والمساءلة، كما استعرض تجربة الديوان في تعزيز المساءلة العامة بين السلطات في الأردن.

واعتبر الحمادين المؤتمر فرصة مثالية للجمع بين الباحثين والمهتمين من المنطقة، لمناقشة سبل تحسين الإدارة العامة، وتكوين شراكات جديدة، إضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من التجارب العربية في صنع السياسات التي تخدم المواطنين وتعزز فرص النمو الاقتصادي.

وتناول المؤتمر عددا من الموضوعات شملت، الأزمات السياسية وحالات الفراغ المؤسسي وآثارها على السياسة العامة، والنظم المرتبطة بالطاقة والغذاء والحوكمة وأثرها على التنمية المستدامة، وأهمية الاستفادة من الخبرات والمعارف التي تم اكتسابها من خلال إجراءات مواجهة أزمة كوفيد 19 والأزمات العالمية، والممارسات الجديدة المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية ومواجهة الازمات وسياسات التكيف والقيادة في أوقات الازمات.

يشار إلى أن المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في مجال الإدارة العامة، واستقطب هذا العام ما يزيد على 95 ورقة بحثية وممارسة تطبيقية، من 18دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدّة دول أوروبية.

--(بترا)

رش/ ف م

11/12/2023 17:45:24