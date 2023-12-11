ديوان المحاسبة يشارك بمؤتمر السياسات والحوكمة في أوقات الأزمات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11كانون الاول (بترا)- شارك ديوان المحاسبة، في أعمال المؤتمر الدولي المشترك الذي عقدته شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة، ورابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط ، بعنوان "السياسات والحوكمة والقيادة في أوقات الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وحضر رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، كمتحدّث رئيس في أعمال الجلسة النقاشية الرابعة للمؤتمر، والمتعلقة بكيفية اسهام الرقابة والتدقيق في تعزيز المساءلة والحوكمة والإدارة العامة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والباحثين والخبراء والمهتمين.
وتطرق الحمادين، لأهمية وحدات الرقابة الداخلية في أجهزة الدولة والجهات الخاضعة للرقابة، ودور التدقيق الداخلي ومخرجات التدقيق الخارجي الذي تنفذه عادة الأجهزة العليا للرقابة، في تعزيز ممارسات الحوكمة والمساءلة، كما استعرض تجربة الديوان في تعزيز المساءلة العامة بين السلطات في الأردن.
واعتبر الحمادين المؤتمر فرصة مثالية للجمع بين الباحثين والمهتمين من المنطقة، لمناقشة سبل تحسين الإدارة العامة، وتكوين شراكات جديدة، إضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من التجارب العربية في صنع السياسات التي تخدم المواطنين وتعزز فرص النمو الاقتصادي.
وتناول المؤتمر عددا من الموضوعات شملت، الأزمات السياسية وحالات الفراغ المؤسسي وآثارها على السياسة العامة، والنظم المرتبطة بالطاقة والغذاء والحوكمة وأثرها على التنمية المستدامة، وأهمية الاستفادة من الخبرات والمعارف التي تم اكتسابها من خلال إجراءات مواجهة أزمة كوفيد 19 والأزمات العالمية، والممارسات الجديدة المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية ومواجهة الازمات وسياسات التكيف والقيادة في أوقات الازمات.
يشار إلى أن المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في مجال الإدارة العامة، واستقطب هذا العام ما يزيد على 95 ورقة بحثية وممارسة تطبيقية، من 18دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدّة دول أوروبية.
--(بترا)
رش/ ف م
11/12/2023 17:45:24
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