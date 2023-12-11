3235طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3235 طنا، منها 2086 طن خضار، و876 طن فواكه، و271 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25و48، والبطاطا بين 25و 38، والبندورة بين 10و 25، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 30 و 40، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

11/12/2023 17:44:08