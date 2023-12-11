وزيرة التنمية تعرض بملتقى الجزائر لجهود الاردن بمجال الحماية الاجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا) - قدمت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، عرضا لجهود الأردن في مجال الحماية الاجتماعية في الملتقى الدولي حول المكاسب والإنجازات الإجتماعية المنعقد حالياً في الجزائر.

وشددت بني مصطفى في بيان اليوم الاثنين، على أنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كان وما يزال، الداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى الحاضرة في وجدان كل أردني، من خلال جهود جلالته وجولاته الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهل في قطاع غزة، ومن هنا جاءت توجيهاته بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وافتتاح مستشفيين ميدانيين جديدين في خان يونس ونابلس.

وقالت إنّه ولضمان التكاملية في العمل، والمضي قدماً نحو تحسين نوعية الحياة للأردنيين، فقد عملت الحكومة على إعداد وتصميم العديد من الاستراتيجيات والأدوات المرتبطة بمسارات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، أبرزها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المكونة من ثلاثة محاور رئيسة، هي محور (كرامة) المتعلق بالمساعدات الاجتماعية المقدمة من خلال صندوق المعونة الوطنية ، إذ ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 125 ألف أسرة عام 2019 إلى 220 ألف أسرة في عام 2023.

ولفتت إلى أنّ البنك الدولي يَعتبر برنامج الدعم النقدي الموحد في الأردن، هو الأكبر مقارنة بعدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ضاعف هذا البرنامج تغطية الفقراء لتصل الى 62 بالمئة.

وأشارت، إلى أنه تم اطلاق برنامج تقديم الخدمات النهارية لفئة كبار السن من خلال 9 أندية منتشرة في محافظات المملكة، وتوفير الرعاية المتكاملة في دور الايواء وعددها 9 يستفيد من خدماتها 400 مسن، وتوفير الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بمعدل 10 آلاف حالة سنويا يتم التعامل معها وفق منهجية إدارة الحالة لضمان الحد من عوامل الخطورة عليهن، وإعادة دمجهن في المجتمع، ورعاية وحماية الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية.

وأوضحت، أنّ الوزارة تقدّم العديد من الخدمات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، من خلال برامج تعزيز الانتاجية والتأمين الصحي وتوفير وحدات سكنية للأسر الفقيرة والمحتاجة، وترميم منازل الفقراء، وتوزيع المشاريع الإنتاجية لتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات ، وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية تقام بمختلف مناطق المملكة للأردنيين من الفئات المستهدفة، إضافة إلى إطلاق برنامج أتمتة خدمات الوزارة إلكترونيا لتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمات والإسراع في انجاز المعاملات.

ولفتت الوزيرة، إلى أنّه جرى تأمين خدمات المأوى للأسر الفقيرة والعفيفة، وتم إنشاء برنامج الأسر الفقيرة والعفيفة استفاد منه 4832 أسرة، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بإصدار بطاقة التأمين الصحي لأفراد الأسر المستهدفة في برامج الوزارة، بحيث تمكنهم من تلقي الخدمات الطبية والعلاجية المجانية في المؤسسات الصحية العامة.

--(بترا)





ح ظ/ ف م

11/12/2023 17:42:57