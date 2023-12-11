وزيرة التنمية تعرض بملتقى الجزائر لجهود الاردن بمجال الحماية الاجتماعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا) - قدمت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، عرضا لجهود الأردن في مجال الحماية الاجتماعية في الملتقى الدولي حول المكاسب والإنجازات الإجتماعية المنعقد حالياً في الجزائر.
وشددت بني مصطفى في بيان اليوم الاثنين، على أنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كان وما يزال، الداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى الحاضرة في وجدان كل أردني، من خلال جهود جلالته وجولاته الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهل في قطاع غزة، ومن هنا جاءت توجيهاته بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وافتتاح مستشفيين ميدانيين جديدين في خان يونس ونابلس.
وقالت إنّه ولضمان التكاملية في العمل، والمضي قدماً نحو تحسين نوعية الحياة للأردنيين، فقد عملت الحكومة على إعداد وتصميم العديد من الاستراتيجيات والأدوات المرتبطة بمسارات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، أبرزها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المكونة من ثلاثة محاور رئيسة، هي محور (كرامة) المتعلق بالمساعدات الاجتماعية المقدمة من خلال صندوق المعونة الوطنية ، إذ ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 125 ألف أسرة عام 2019 إلى 220 ألف أسرة في عام 2023.
ولفتت إلى أنّ البنك الدولي يَعتبر برنامج الدعم النقدي الموحد في الأردن، هو الأكبر مقارنة بعدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ضاعف هذا البرنامج تغطية الفقراء لتصل الى 62 بالمئة.
وأشارت، إلى أنه تم اطلاق برنامج تقديم الخدمات النهارية لفئة كبار السن من خلال 9 أندية منتشرة في محافظات المملكة، وتوفير الرعاية المتكاملة في دور الايواء وعددها 9 يستفيد من خدماتها 400 مسن، وتوفير الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بمعدل 10 آلاف حالة سنويا يتم التعامل معها وفق منهجية إدارة الحالة لضمان الحد من عوامل الخطورة عليهن، وإعادة دمجهن في المجتمع، ورعاية وحماية الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية.
وأوضحت، أنّ الوزارة تقدّم العديد من الخدمات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، من خلال برامج تعزيز الانتاجية والتأمين الصحي وتوفير وحدات سكنية للأسر الفقيرة والمحتاجة، وترميم منازل الفقراء، وتوزيع المشاريع الإنتاجية لتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات ، وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية تقام بمختلف مناطق المملكة للأردنيين من الفئات المستهدفة، إضافة إلى إطلاق برنامج أتمتة خدمات الوزارة إلكترونيا لتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمات والإسراع في انجاز المعاملات.
ولفتت الوزيرة، إلى أنّه جرى تأمين خدمات المأوى للأسر الفقيرة والعفيفة، وتم إنشاء برنامج الأسر الفقيرة والعفيفة استفاد منه 4832 أسرة، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بإصدار بطاقة التأمين الصحي لأفراد الأسر المستهدفة في برامج الوزارة، بحيث تمكنهم من تلقي الخدمات الطبية والعلاجية المجانية في المؤسسات الصحية العامة.
--(بترا)
ح ظ/ ف م
11/12/2023 17:42:57
MENAFN11122023000117011021ID1107574100
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