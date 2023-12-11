الاقتصاد والريادة النيابيتان تلتقيان مستثمرين بمجال التكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- عقدت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والاقتصاد الرقمي والريادة، النيابيتان، اجتماعًا مشتركًا، اليوم الاثنين، بدار مجلس النواب، التقت خلال مجموعة من المستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال رئيس لجنة الريادة النائب هيثم زيادين، الذي ترأس الاجتماع، إن اللقاء يأتي ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتمكين ودعم المستثمرين الأردنيين، وتذليل التحديات والمعيقات التي تواجههم، بالإضافة الى الاطلاع على أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار زيادين، ورئيس لجنة الاقتصاد النائب عمر النبر، إلى أن بيئة الاستثمار في الأردن "ملائمة على مستوى القطاعات كافة".

وقالا، إن الاردن يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، كونها تشكّل محركاً رئيساً وعاملاً أساسياً في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية، وزيادة نمو الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا، ما يسهم في تحسين عمليات الإنتاج وتطوير أساليبه الحديثة وزيادة المنافسة في الأسواق المحلية.

من ناحيتهم، أكد النواب: سليمان أبو يحيى، ومجدي اليعقوب، وعبدالله أبو زيد، وأيمن المدانات، ومحمد السعودي، وأسماء الرواحنة، وتمام الرياطي، وفليحة الخضير، ضرورة تبني جميع الاقتراحات المطروحة، والعمل على إيجاد حلول سريعة لمعالجة جميع التحديات ونقاط الضعف، وذلك بالتعاون مع الحكومة، مشيرين إلى أهمية العمل لتنظيم البيئة الاستثمارية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار.

بدورهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم العميق لجهود اللجنتين النيابيتين، في تعزيز التعاون الاقتصادي، وشددوا على أهمية أن تكون الشركات الأردنية في طليعة المتقدمين للعطاءات الحكومية.

وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتجاوز أي نقص في الخبرات أو الموارد، مطالبين بديمومة الحوافز التي منحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات في العام 2016 لمدة اطول، والتي تنتهي في عام 2025.

وقالوا إن هذه الحوافز تنعكس ايجابا على القطاع بالشكل الذي يتواءم مع خطة التحديث الاقتصادي، موضحين أن البيروقراطية في التعليم العالي تعيق التقدم، وأن الجامعات بحاجة إلى تسريع عملية الموافقة على المساقات الجديدة والبرامج التعليمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق.

وأكدوا أهمية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع، خاصةً فيما يتعلق بإعفاء الصادرات، داعيين إلى استمرار هذه الإعفاءات لدعم نمو الشركات المحلية.

ودعوا إلى تحسين الأطر الضريبية لتشجيع الشركات العالمية على العمل في الأردن.

وأعربوا عن قلقهم بشأن وضع الشركات الأردنية في مجال الأمن السيبرالي، قائلين إن استقطاب الشركات الأجنبية في هذا المجال أدى إلى تراجع فرص العمل للشركات المحلية.

--(بترا)

م خ/ ن ح/ف ق

11/12/2023 17:35:13