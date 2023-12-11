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مجلس محافظة معان: تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 5ر2 مليون دينار

12/11/2023 2:57:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

معان 11 كانون الأول (بترا)– قال نائب رئيس مجلس محافظة معان محمود جميل آل خطاب، إنه تم تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في عدة قطاعات بقصبة معان من خلال موازنة مجلس المحافظة خلال العام الحالي، بقيمة تزيد على 5ر2 مليون دينار .
وأضاف آل خطاب لوكالة (بترا) اليوم الاثنين، أنه تم إنشاء 3 مدارس حديثة خلال العام الحالي وهي، مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز لفئة الذكور بقيمة 470 ألف دينار، واحتوت على 12 غرفة صفية ومرافق تعليمية حديثة، ومدرسة أسامه بن زيد بقيمة 470 ألف دينار؛ تضمنت 12 غرفة صفية ومرافق حديثة، ومدرسة عثمان بن عفان بقيمة 490 ألف دينار.
وأشار إلى أنه تم إجراء صيانات متنوعة لعدد من المدارس بقيمة 270 ألف دينار؛ تضمنت خلطات اسفلتية للساحات وتركيب مكيفات وإقامة مظلات حماية، مضيفا أن مجلس المحافظة قدم دعما لجامعة الحسين بن طلال، شمل شراء بعض التجهيزات بقيمة 10 آلاف دينار، وشراء حافلة حديثة بقيمة 110 آلاف دينار .
وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية داخل معان، اشتملت على شراء تجهيزات طبية لمستشفى معان والمركز الصحي الشامل بقيمة 230 ألف دينار، وتقديم مخصصات مالية بقيمة 170 ألف دينار وجهت نحو إدامة الصيانة بالمستشفى، وتم إحالة عطاء لتوسعة مستشفى معان وإضافة مرافق كالعيادات الخارجية والمستودعات المركزية وبنك الدم وبتكلفة 3 ملايين و750 ألف دينار.
وبين آل خطاب أنه تم صرف مبلغ 63 ألف دينار لأعمال الإنارة والجدران الاستنادية داخل محيط معان، وتم وبالتعاون مع مديرية زراعة معان دعم القطاع الزراعي ؛ حيث تم شراء عيادة متنقلة لخدمة أصحاب المواشي بقيمة 25 ألف دينار، وشراء مبيدات وأسمدة بقيمة 5 آلاف دينار، وصرف مبلغ 45 ألف دينار لتطوير وتأهيل بساتين معان وإنشاء خزانات ماء وتركيب ألواح طاقة شمسية.
وأشار إلى أنه تم دعم العديد من القطاعات لتمكينها من أداء أعمالها على الشكل المطلوب، وشمل الدعم شراء حواسيب ومعدات لمعهد تدريب مهني معان بقيمة 10 آلاف دينار، وإجراء صيانة وتأهيل لمحطة الأرصاد الجوية بمعان بقيمة 10 آلاف دينار، وإجراء صيانات متعددة لمنازل الأسر العفيفة بقيمة 25 ألف دينار، وإجراء صيانة لمركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي بقيمة 13 آلف دينار، وتقديم دعم لبرامج ثقافية بقيمة 15 ألف دينار، ومبلغ 25 ألف دينار إلى نادي معان الرياضي، وتم صرف 16 ألف دينار لدعم القطاع السياحي.
ولفت آل خطاب إلى أنه تم البدء بمشروع بناء مسجد الصحابة بقيمة 450 ألف دينار، وإجراء صيانة لعدد من مساجد معان بقيمة 80 ألف دينار.
--(بترا)
ص أ/ف م/ف ق
11/12/2023 17:08:58

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