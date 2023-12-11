انطلاق مؤتمر فريق إيرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- انطلقت اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر فريق إيرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وإيرلندا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن المؤتمر الذي تنظمه السفارة الإيرلندية في عمان، يهدف إلى تعزيز فرص التعاون الثنائي بين رجال الأعمال في كلا البلدين، بمشاركة أكثر من 100 من رجال الأعمال، الذين يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال رعايتها للمؤتمر، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، على توفير فرص استثمارية نوعية في بيئةٍ استثمارية جاذبة ومُحفّزةٍ وآمنة، تستند إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، كبيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، وبنية تشريعية ثابتة تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني.
وأكدت أن هذه الميزات وغيرها تُسهم في تعزيز فرص نجاح الاستثمارات في المملكة، مثمنة جهود السفارة الإيرلندية في دعم المشهد الاستثماري في المملكة، وإطلاقها دليل ممارسة الأعمال لإبراز الفرص المتاحة للشركات الأيرلندية بالأردن في آذار الماضي، الذي ركز على أهم الفرص الاستثمارية في قطاعات تنافسية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة، والأغذية والمشروبات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأبدت السقاف حرص الوزارة على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي، لتوفير البيئة المستقطبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين، وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وأشارت إلى تنفيذ الوزارة عدداً من الخطوات لتمكين قطاع الاستثمار، كإطلاق منصة استثمر في الأردن invest في تموز الماضي، والتي تتضمن 30 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار أميركي، واستكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، حيث تم الانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
بدورها، قالت السفيرة الإيرلندية في المملكة، ماريان بولجر، إن المؤتمر يعد شهادة على التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون، كونه يعتمد على الزخم الإيجابي الناتج عن الأنشطة السابقة، بما في ذلك إطلاق دليل ممارسة الأعمال في الأردن، ومنتدى الأعمال العربي الإيرلندي وفعاليات جمعية رجال الأعمال الأردنية الأيرلندية، مشيرة إلى أن إعداد أجندة طموحة لعام 2024 وما بعده لصالح كل من إيرلندا والأردن.
--(بترا)
ع ن/م ف/رق
11/12/2023 17:02:23
MENAFN11122023000117011021ID1107574096
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