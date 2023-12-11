انطلاق مؤتمر فريق إيرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- انطلقت اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر فريق إيرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وإيرلندا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المؤتمر الذي تنظمه السفارة الإيرلندية في عمان، يهدف إلى تعزيز فرص التعاون الثنائي بين رجال الأعمال في كلا البلدين، بمشاركة أكثر من 100 من رجال الأعمال، الذين يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية.

وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال رعايتها للمؤتمر، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، على توفير فرص استثمارية نوعية في بيئةٍ استثمارية جاذبة ومُحفّزةٍ وآمنة، تستند إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، كبيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، وبنية تشريعية ثابتة تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني.

وأكدت أن هذه الميزات وغيرها تُسهم في تعزيز فرص نجاح الاستثمارات في المملكة، مثمنة جهود السفارة الإيرلندية في دعم المشهد الاستثماري في المملكة، وإطلاقها دليل ممارسة الأعمال لإبراز الفرص المتاحة للشركات الأيرلندية بالأردن في آذار الماضي، الذي ركز على أهم الفرص الاستثمارية في قطاعات تنافسية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة، والأغذية والمشروبات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأبدت السقاف حرص الوزارة على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي، لتوفير البيئة المستقطبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين، وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

وأشارت إلى تنفيذ الوزارة عدداً من الخطوات لتمكين قطاع الاستثمار، كإطلاق منصة استثمر في الأردن invest في تموز الماضي، والتي تتضمن 30 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار أميركي، واستكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، حيث تم الانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

بدورها، قالت السفيرة الإيرلندية في المملكة، ماريان بولجر، إن المؤتمر يعد شهادة على التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون، كونه يعتمد على الزخم الإيجابي الناتج عن الأنشطة السابقة، بما في ذلك إطلاق دليل ممارسة الأعمال في الأردن، ومنتدى الأعمال العربي الإيرلندي وفعاليات جمعية رجال الأعمال الأردنية الأيرلندية، مشيرة إلى أن إعداد أجندة طموحة لعام 2024 وما بعده لصالح كل من إيرلندا والأردن.

--(بترا)

ع ن/م ف/رق

11/12/2023 17:02:23