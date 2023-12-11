اتفاقية بين الألمانية الأردنية والحسين للسرطان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 11 كانون الأول (بترا)- وقعت الجامعة الألمانية الأردنية، ومؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تأمين الطّلبة ضد السّرطان عن طريق الاشتراك بتأمين "رعاية" الذي يضمن تغطية تكاليف علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان بشكل فوري، ودون أي فترة انتظار حال الإصابة لا قدّر الله.
وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، وعن المؤسسة مديرتها العامة نسرين قطامش .
وبيّن الحلحولي أن الاتفاقية جاءت حرصا من الجامعة على توفير الرعاية والخدمات الصحية المتكاملة لطلبتها، مشيدا بجهود المؤسسة لمحاربة السرطان في الأردن ودول المنطقة.
من جهتها، أكّدت قطامش أن تبني الجامعة للبرنامج يعد خطوة هامة يمكن البناء عليها ضمن العمل المستمر لحصول كل فرد في المجتمع على تغطية صحية شاملة، مُعربة عن أملها بأن تكون الجامعة نموذجا مشجعا لباقي المؤسسات التعليمية للانضمام للبرنامج.
--(بترا)
ج ب/ ف م
11/12/2023 16:46:29
MENAFN11122023000117011021ID1107574090
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