اتفاقية بين الألمانية الأردنية والحسين للسرطان

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 11 كانون الأول (بترا)- وقعت الجامعة الألمانية الأردنية، ومؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تأمين الطّلبة ضد السّرطان عن طريق الاشتراك بتأمين "رعاية" الذي يضمن تغطية تكاليف علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان بشكل فوري، ودون أي فترة انتظار حال الإصابة لا قدّر الله.

وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، وعن المؤسسة مديرتها العامة نسرين قطامش .

وبيّن الحلحولي أن الاتفاقية جاءت حرصا من الجامعة على توفير الرعاية والخدمات الصحية المتكاملة لطلبتها، مشيدا بجهود المؤسسة لمحاربة السرطان في الأردن ودول المنطقة.

من جهتها، أكّدت قطامش أن تبني الجامعة للبرنامج يعد خطوة هامة يمكن البناء عليها ضمن العمل المستمر لحصول كل فرد في المجتمع على تغطية صحية شاملة، مُعربة عن أملها بأن تكون الجامعة نموذجا مشجعا لباقي المؤسسات التعليمية للانضمام للبرنامج.

--(بترا)

ج ب/ ف م

11/12/2023 16:46:29