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ارتفاع قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 7 بينهم ضابطان

12/11/2023 2:56:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا) -أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنوده، خلال المعارك التي تدور في قطاع غزة ليرتفع العدد إلى 7 بينهم ضابطان.
وبحسب مصادر إسرائيلية أقر جيش الاحتلال، فجر اليوم، بمقتل 4 عسكريين ليرتفع العدد الكلي منذ بدء التوغل البري في القطاع إلى 110 جنود وضباط.
--(بترا)
رصد/ي ف/ف م
11/12/2023 16:44:57

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