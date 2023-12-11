ارتفاع قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 7 بينهم ضابطان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا) -أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنوده، خلال المعارك التي تدور في قطاع غزة ليرتفع العدد إلى 7 بينهم ضابطان.

وبحسب مصادر إسرائيلية أقر جيش الاحتلال، فجر اليوم، بمقتل 4 عسكريين ليرتفع العدد الكلي منذ بدء التوغل البري في القطاع إلى 110 جنود وضباط.

--(بترا)

رصد/ي ف/ف م

11/12/2023 16:44:57

