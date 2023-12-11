ارتفاع قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 7 بينهم ضابطان

ارتفاع قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 7 بينهم ضابطان
التاريخ
12/11/2023 2:56:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا) -أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنوده، خلال المعارك التي تدور في قطاع غزة ليرتفع العدد إلى 7 بينهم ضابطان.
وبحسب مصادر إسرائيلية أقر جيش الاحتلال، فجر اليوم، بمقتل 4 عسكريين ليرتفع العدد الكلي منذ بدء التوغل البري في القطاع إلى 110 جنود وضباط.
--(بترا)
رصد/ي ف/ف م
11/12/2023 16:44:57
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