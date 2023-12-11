الخرابشة: الأردن يمتلك إمكانات ليكون مركزا إقليميا لتصدير الهيدروجين الأخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، أن الأردن يمتلك إمكانات هائلة ليكون مركزا إقليميا لتصدير الهيدروجين الأخضر.

وقال إن الأردن باشر، تماشيا مع التطور العالمي في التحول الطاقي، في إعداد خارطة طريق ترسم السياسات وتضع الإطار التنظيمي لاستقطاب الاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، والترويج للمملكة كمركز إقليمي لتصدير الهيدروجين، أو ما ينتج منه كالأمونيا الخضراء أو الميثانول الاخضر.

وأضاف الخرابشة، في افتتاح مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد تحت عنوان "جهود الدول العربية لمواجهة تحديات أمن الطاقة "، أن الأردن وقع 13 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية مهتمة لإعداد الدراسات اللازمة لذلك، مشيرا إلى الامكانيات الهائلة التي يمتلكها الأردن في توليد الطاقة المتجددة وموقعه الجغرافي وتوفر الكفاءات المؤهلة.

ودعا بحسب بيان لوزارة الطاقة اليوم الاثنين، إلى تعاون عربي متكامل يجعل من الوطن العربي، مصدراً رئيسياً لإنتاج الطاقات الخضراء بأشكالها كافة لتغطية احتياجاته وتصدير الفائض إلى الدول المستهلكة لتحقيق أهدافها في الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة.

وأكد الخرابشة أن ذلك يتطلب من الدول العربية عملاً جماعياً لتوطين الصناعات المرتبطة بمشاريع الطاقة النظيفة وتطوير هذه الصناعة بمختلف سلاسل التزويد وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، و جذب الاستثمارات في هذا المجال من خلال تطوير مشاريع توليد الكهرباء الخضراء وتخزين الطاقة و انتاج الهيدروجين وغيرها من الصناعات المرتبطة بذلك، ما يعزز من فرص التكامل العربي سواء بعمليات التصنيع أو التشغيل أو الانتاج أو التبادل، و ينعكس بمزيد من الاستقرار و الرفاه لشعوبنا و منطقتنا العربية.

ولفت إلى توافر جميع مقومات التكامل الاقتصادي في البلدان العربية، ما يجعل تكاملها ممكناً و متميزاً عن سواه من تجارب الدول الأخرى، مبينا الدول العربية قطعت شوطا لا بأس به لاستكمال ربط الشبكات الكهربائية، "ولا زلنا نطمح لربط عربي متكامل فيما يتعلق بالربط الكهربائي" .

وشدد الخرابشة على ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة الكربون من كامل سلسلة الانتاج و الاستهلاك للوقود الأحفوري، الذي لعب دورا حاسما في تحقيق التطورات الصناعية المتعاقبة، وسيبقى لاعبا رئيسا في أسواق الطاقة لسنوات وعقود عديدة مقبلة.

وقال إن أنظار العالم تتجه اليوم نحو مكافحة التغير المناخي، الذي بدأت آثاره تظهر في المنطقة العربية، رغم مساهمتها المتواضعة في رفع انبعاثات الكربون، ما يجعل التوجه نحو التحول الطاقي أمراً ملحاً.

وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد مصادر جديدة للطاقة صديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدامها والتوجه نحو استخدام الشبكات الذكية و تعزيز مشاريع الربط الكهربائي والتحول نحو وسائل النقل الكهربائي، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتغطية هذه الاحتياجات.

وأكد الخرابشة أن التركيز اليوم ينصب على مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يُنظر إليه كوقود للمستقبل في العديد من الصناعات وقطاع النقل وانتاج وتخزين الكهرباء وانتاج الأسمدة وغيرها من الاستخدامات، آملا أن تحظى الدول العربية بالنصيب الأكبر من هذه المشاريع لما تتمتع به من مزايا عديدة في هذا المجال.

وتحدث الخرابشة عن مصادر الطاقة الجمة التي يمتلكها الوطن العربي سواء أحفورية، أو متجددة بكافة أشكالها شمسية ورياح ومياه، مؤكدا أن أنظار العالم جميعاً أصبحت تتجه إلى الطاقة المتجددة، باعتبارها المؤثر الأكبر في مكافحة آثار التغير المناخي.

وقال إن موقع العالم العربي الجغرافي يجعل منه مركزًا رئيساً للعبور بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، سواء لخطوط الربط الكهربائي لنقل الطاقة الخضراء، أم لأنابيب الهيدروجين الأخضر مستقبلاً، يضاف إلى ذلك امتلاكه موانئ استراتيجية عديدة ستلعب دوراً رئيساً في تصدير الطاقات الخضراء في المستقبل.

واستعرض الخرابشة التجربة الاردنية في مجال الطاقة، مشيرا إلى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة في الأردن خلال السنوات الماضية التي كان من أهم أسبابها: الاعتماد شبه الكلي على استيراد الطاقة وعدم تنويع مصادره.

وقال "لذا كان لزاماً علينا أن نضع أهدافاً استراتيجية تتمحور حول: أمن الطاقة، ومصدرها مستدام، وموثوقة، بكلف مناسبة يتم تأمينها ما أمكن بالاعتماد على الذات وبتنويع المصادر".

وأشار الخرابشة الى ما قامت به الأردن من تنويع مصادره من الوقود الاحفوري لتحقيق أمن التزود بالطاقة، بإنشاء شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي من شمال المملكة إلى جنوبها، وتأمين أكثر من مصدر للغاز عبر الأنابيب، وإنشاء ميناء متخصص لإيصال الغاز الطبيعي المسال إذا ما دعت الحاجة لذلك، ومد شبكات الغاز لتزويد الصناعات باحتياجاتها، والسعي لمد شبكة أنابيب لتغطي مدن المملكة الرئيسة.

وأكد أن الأردن مستمر باستيراد احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من مصادر عدة، وأن المملكة لم تغفل عن تطوير قطاع الطاقة المتجددة بالتوازي مع تنويع مصادره من الوقود الاحفوري، مشيرا إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، والبناء على ما تتمتع به المملكة من ثراء في مصادر الطاقات المتجددة.

ولفت الوزير الخرابشة إلى انجازات الأردن المتحققة في مجال الطاقة المتجددة ليصبح خلال سنوات قليلة محط أنظار كُبرى الشركات العربية والعالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح أنه يرتبط اليوم بالشبكات الكهربائية في الأردن نحو2600 ميجا واط من أنظمة الطاقة المتجددة، أنتجت 27 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة عام 2022، وستغطي ما يزيد على 30 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية في عام 2030 وفقاً لاستراتيجية قطاع الطاقة التي يجري حاليا تحديثها لوضع الخطط اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وشكر الخرابشة رئيس مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار " الطاقة والتعاون العربي" والأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول(أوابك) والمساهمين في تنظيم المؤتمر الذي يأتي انعقاده في وقت بات أمن التزود بالطاقة والتحول الطاقي يشغل العالم أجمع، متمنياً الخرابشة النجاح للمؤتمر في النقاشات والجلسات والحوارات وتبادل الخبرات في إثراء التعاون لإيجاد حلول قابلة للتطبيق نحو مفاهيم جديدة في أمن الطاقة والتحول الطاقي.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

11/12/2023 16:16:54