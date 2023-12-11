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وفد من أعضاء مجلس الأمن يزور العريش ورفح

12/11/2023 2:56:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 11 كانون الأول (بترا)- اطلع وفد من مجلس الأمن الدولي خلال زيارته اليوم الاثنين، مدينتي العريش ورفح، على الصعوبات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات، وإجلاء الجرحى من معبر رفح.
وتأتي الزيارة بالتنظيم والتنسيق بين بعثتي مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة، وفي إطار عضوية دولة الإمارات الحالية بمجلس الأمن.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن أعضاء المجلس سيطلعون على سير العمليات الإنسانية والطبية المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتفقد المساعدات والجهود الإنسانية والدعم الطبي المقدم للجرحى الفلسطينيين.
وأضاف أبو زيد أن الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزا عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في القطاع، ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين، وتوفير الحماية لهم، وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
--(بترا)
ن ا/م ف/ف ق
11/12/2023 15:54:58

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