وفد من أعضاء مجلس الأمن يزور العريش ورفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 11 كانون الأول (بترا)- اطلع وفد من مجلس الأمن الدولي خلال زيارته اليوم الاثنين، مدينتي العريش ورفح، على الصعوبات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات، وإجلاء الجرحى من معبر رفح.
وتأتي الزيارة بالتنظيم والتنسيق بين بعثتي مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة، وفي إطار عضوية دولة الإمارات الحالية بمجلس الأمن.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن أعضاء المجلس سيطلعون على سير العمليات الإنسانية والطبية المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتفقد المساعدات والجهود الإنسانية والدعم الطبي المقدم للجرحى الفلسطينيين.
وأضاف أبو زيد أن الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزا عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في القطاع، ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين، وتوفير الحماية لهم، وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
--(بترا)
ن ا/م ف/ف ق
11/12/2023 15:54:58
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