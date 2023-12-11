الرئاسة الفلسطينية تدين احتجاز حكومة الاحتلال لأموال المقاصة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 11 كانون الأول (بترا)- دانت الرئاسة الفلسطينية، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديدا قطاعي الصحة والتعليم ومناحي الحياة كافة.

وأشارت إلى قرار إسرائيل باقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب، وأن دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة كافة، ولن تتوقف يوما عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها للأهل في غزة في مجالات، الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات والجرائم التي ترتكب ضد كل من هو فلسطيني لأنها وحدها القادرة على ذلك، مشيرة إلى الإدارة تتحمل مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب، واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

11/12/2023 15:52:15