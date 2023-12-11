مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وشركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 11 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة اليرموك، وشركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون والاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته العملية، والاستفادة من خبرات باحثي الجامعة في مجالات العلوم الحياتية التطبيقية، بربطهم مع القطاع الصناعي في الأردن والعالم.

ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن الشركة ممثلها الدكتور خالد خريسات.

وأكد مسّاد أن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية خاصة، تأكيدا على رسالتها القائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لافتا إلى إجراءات الجامعة في دعم البحث العلمي ومتابعة نشره وتطبيق نتائجه بوصفه ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الذي يخدم الأردن ويعزز مسيرته.

من جهته، أشار خريسات الى أهمية المنصة المبتكرة في دعم قطاع البحث العلمي، وقدرتها الفريدة في ربط البحث العلمي بالصناعة والقطاع الصناعي، متطلعا إلى استكشاف المزيد من الفرص والإمكانيات التي تُقدمها المنصة في دعم مسيرة الجامعات الأردنية في مجال البحث والصناعة.

ونصت المذكرة على تقديم جامعة اليرموك التسهيلات اللازمة للباحثين لتقديم أبحاثهم وخدماتهم للقطاع الصناعي، وتقديم الدعم الفني اللازم لتسهيل تواصل الشركة مع الباحثين.

كما نصت على قيام الشركة بتوفير منصة إلكترونية لباحثي الجامعة لتقديم ابحاثهم العلمية وخبراتهم الموجهة لخدمة القطاع الصحي والصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، بهدف تحويل الأبحاث إلى منتجات مبتكرة أو تطوير جودة منتجاتها وتنافسيتها.

وبموجب المذكرة، تقدم الشركة التسهيلات اللازمة لتشبيك كلية الصيدلة بالجامعة بمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، لغايات تدريب طلبة الكلية وتنظيم الزيارات الميدانية للطلبة لهذه المصانع، وتقديم الدعم الفني التدريبي المجاني في مجال مشاريع التخريج وخدمات التشبيك مع المصانع حسب متطلبات سوق العمل للخريجين.

-- (بترا)

أ غ/ف م/رق

11/12/2023 15:49:49