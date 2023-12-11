مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وشركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 11 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة اليرموك، وشركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون والاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته العملية، والاستفادة من خبرات باحثي الجامعة في مجالات العلوم الحياتية التطبيقية، بربطهم مع القطاع الصناعي في الأردن والعالم.
ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن الشركة ممثلها الدكتور خالد خريسات.
وأكد مسّاد أن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية خاصة، تأكيدا على رسالتها القائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لافتا إلى إجراءات الجامعة في دعم البحث العلمي ومتابعة نشره وتطبيق نتائجه بوصفه ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الذي يخدم الأردن ويعزز مسيرته.
من جهته، أشار خريسات الى أهمية المنصة المبتكرة في دعم قطاع البحث العلمي، وقدرتها الفريدة في ربط البحث العلمي بالصناعة والقطاع الصناعي، متطلعا إلى استكشاف المزيد من الفرص والإمكانيات التي تُقدمها المنصة في دعم مسيرة الجامعات الأردنية في مجال البحث والصناعة.
ونصت المذكرة على تقديم جامعة اليرموك التسهيلات اللازمة للباحثين لتقديم أبحاثهم وخدماتهم للقطاع الصناعي، وتقديم الدعم الفني اللازم لتسهيل تواصل الشركة مع الباحثين.
كما نصت على قيام الشركة بتوفير منصة إلكترونية لباحثي الجامعة لتقديم ابحاثهم العلمية وخبراتهم الموجهة لخدمة القطاع الصحي والصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، بهدف تحويل الأبحاث إلى منتجات مبتكرة أو تطوير جودة منتجاتها وتنافسيتها.
وبموجب المذكرة، تقدم الشركة التسهيلات اللازمة لتشبيك كلية الصيدلة بالجامعة بمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، لغايات تدريب طلبة الكلية وتنظيم الزيارات الميدانية للطلبة لهذه المصانع، وتقديم الدعم الفني التدريبي المجاني في مجال مشاريع التخريج وخدمات التشبيك مع المصانع حسب متطلبات سوق العمل للخريجين.
-- (بترا)
أ غ/ف م/رق
11/12/2023 15:49:49
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