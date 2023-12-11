الضمان: نتابع باهتمام شمول عمَّال مياومة في مياه اليرموك بأحكام القانون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنها تتابع باهتمام شمول عمَّال المياومة (الصيانة) العاملين لدى شركة مياه اليرموك، بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد، زاروا المنشأة عدة مرات منذ عدة أشهر، فكانت أول زيارة 26 آذار الماضي، واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة، والمعنيين فيها وطلبوا كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة، وأرسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.
وأكدت المؤسسة أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن بين الحقوق والالتزامات، مبينة أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطرة على المجتمع والأفراد، وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.
--(بترا)
ع ف/ن ح/رق
11/12/2023 15:31:48
MENAFN11122023000117011021ID1107574082
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