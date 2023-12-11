عمان تستضيف البطولة العربية لألعاب البلياردو والسنوكر والكاروم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- انطلقت، اليوم الاثنين، البطولة العربية المجمعة لألعاب البلياردو والسنوكر والكاروم، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للبلياردو والسنوكر وتستمر لـ10 أيام.
وتحظى البطولة بمشاركة 168 لاعبا ولاعبة يمثلون 12دولة، ويتنافسون في 15 فئة مختلفة ضمن فئات الرجال والسيدات والناشئين والماستر.
وأكد رئيس الاتحاد الأردني للبلياردو والسنوكر، ناصر الحديد، أن الاتحاد أنهى جميع التجهيزات اللوجستية لاستقبال المنتخبات العربية، وإقامة بطولة تليق باسم الأردن وتؤكد قدراته التنظيمية.
وأشار الحديد إلى أن البطولة تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين العرب في رياضات البلياردو والسنوكر والكاروم، ما يجعلها تحظى بمستوى كبير من التنافسية، مؤكدا أن المنتخبات الوطنية أجرت معسكرات داخلية استعداداً للبطولة، حيث أن الجاهزية كبيرة عند اللاعبين واللاعبات لتحقيق نتائج مميزة ومستوى متقدم.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
11/12/2023 15:14:15
MENAFN11122023000117011021ID1107574081
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