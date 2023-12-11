عمان تستضيف البطولة العربية لألعاب البلياردو والسنوكر والكاروم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- انطلقت، اليوم الاثنين، البطولة العربية المجمعة لألعاب البلياردو والسنوكر والكاروم، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للبلياردو والسنوكر وتستمر لـ10 أيام.

وتحظى البطولة بمشاركة 168 لاعبا ولاعبة يمثلون 12دولة، ويتنافسون في 15 فئة مختلفة ضمن فئات الرجال والسيدات والناشئين والماستر.

وأكد رئيس الاتحاد الأردني للبلياردو والسنوكر، ناصر الحديد، أن الاتحاد أنهى جميع التجهيزات اللوجستية لاستقبال المنتخبات العربية، وإقامة بطولة تليق باسم الأردن وتؤكد قدراته التنظيمية.

وأشار الحديد إلى أن البطولة تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين العرب في رياضات البلياردو والسنوكر والكاروم، ما يجعلها تحظى بمستوى كبير من التنافسية، مؤكدا أن المنتخبات الوطنية أجرت معسكرات داخلية استعداداً للبطولة، حيث أن الجاهزية كبيرة عند اللاعبين واللاعبات لتحقيق نتائج مميزة ومستوى متقدم.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

11/12/2023 15:14:15