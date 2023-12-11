وفد يمني يطلع على تجربة البريد الاردني بمجال توزيع المعونة الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- اطلعت الهيئة القومية للبريد اليمني على تجربة شركة البريد الأردني في مجال توزيع المعونة الوطنية، والآليات المتبعة لإيصالها إلى مستحقيها بطرق ميسرة ودون عناء، خاصة مع إدخاله نظام بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود في مكتبه اليوم الاثنين، رئيس الهيئة القومية للبريد اليمني سامي البرطي، بحضور مدير عام شركة البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب.

وتهدف الزيارة، وفق بيان لشركة البريد الأردني، إلى الاطلاع على الخدمات المالية، والشمول المالي التي تقدمها شركة البريد الأردني.

وقال الداوود، إن إصدار البطاقة اتخذ بناء على قرار الحكومة بالتحول إلى منظومة الدفع الإلكتروني، بهدف رفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات في أماكن تواجدهم.

وأضاف أن بطاقة البريد لمنتفعي المعونة الوطنية تمكن المنتفع من استلام مخصصاته من خلال الصراف الآلي دون أي عمولات إضافية، والاستفادة من خصم على المشتريات في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية، والشراء من المتاجر الكبرى دون أي عمولات.

من جهته، عبر البرطي عن شكره لشركة البريد الأردني على ما قدمته من معلومات وخبرات للاستفادة منها في مجال توزيع المعونة الوطنية في اليمن.

--(بترا)

غ ح/م ف/ف ق

11/12/2023 15:08:04