مستوطنون متطرفون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين في نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 كانون الأول (بترا)- هاجم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مجلس بلدي عقربا في بيان بأن مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة شارع يانون القديم، وأطلقوا الأعيرة النارية لترهيب المواطنين وحملهم على مغادرة أراضيهم.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، ما مجموعه 333 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الماضي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
--(بترا)
م ف/ ف ج
11/12/2023 14:22:05
MENAFN11122023000117011021ID1107574076
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.