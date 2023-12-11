مستوطنون متطرفون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين في نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 11 كانون الأول (بترا)- هاجم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مجلس بلدي عقربا في بيان بأن مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة شارع يانون القديم، وأطلقوا الأعيرة النارية لترهيب المواطنين وحملهم على مغادرة أراضيهم.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، ما مجموعه 333 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الماضي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

--(بترا)

م ف/ ف ج

11/12/2023 14:22:05