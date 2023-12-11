دبلوماسي بريطاني سابق يستهجن عدم التصويت لوقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 11 كانون الأول (بترا)- قال الدبلوماسي البريطاني السابق توم فليتشر، إنه كان على حكومة المملكة المتحدة تجاوز "موقفها" المتعلق بغزة، والدعوة إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين والتصويت لصالح مشروع قرار وقف اطلاق النار بغزة.

وأضاف فليتشر الذي شغل منصب مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء السابق غوردن براون، لبرنامج "اليوم" على المحطة الرابعة لراديو بي بي سي، إن كبار المسؤولين في الأمم المتحدة المطلعين على التطورات على الأرض أخبروه أن "غزة تحولت إلى سلخانة".

وبين أن تصويت بريطانيا لصالح وقف إطلاق النار في مجلس الأمن عام 2009، ساهم آنذاك في الدفع بمشروع القرار، رغم معارضة الإدارة الأميركية له.

وتابع "امتنع الأميركيون عن التصويت وقتها، وهكذا تم تطبيق وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تصويت مجلس الأمن، رغم تندر البعض من أن مجلس الأمن ليس إلا وسيلة للتعبير عن المواقف".

--(بترا)

ر ش/ ف م/اح

11/12/2023 14:20:48

