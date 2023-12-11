دبلوماسي بريطاني سابق يستهجن عدم التصويت لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 11 كانون الأول (بترا)- قال الدبلوماسي البريطاني السابق توم فليتشر، إنه كان على حكومة المملكة المتحدة تجاوز "موقفها" المتعلق بغزة، والدعوة إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين والتصويت لصالح مشروع قرار وقف اطلاق النار بغزة.
وأضاف فليتشر الذي شغل منصب مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء السابق غوردن براون، لبرنامج "اليوم" على المحطة الرابعة لراديو بي بي سي، إن كبار المسؤولين في الأمم المتحدة المطلعين على التطورات على الأرض أخبروه أن "غزة تحولت إلى سلخانة".
وبين أن تصويت بريطانيا لصالح وقف إطلاق النار في مجلس الأمن عام 2009، ساهم آنذاك في الدفع بمشروع القرار، رغم معارضة الإدارة الأميركية له.
وتابع "امتنع الأميركيون عن التصويت وقتها، وهكذا تم تطبيق وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تصويت مجلس الأمن، رغم تندر البعض من أن مجلس الأمن ليس إلا وسيلة للتعبير عن المواقف".
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
11/12/2023 14:20:48
MENAFN11122023000117011021ID1107574075
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