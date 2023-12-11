كريم توسع حملتها لإغاثة غزة في الأردن والسعودية والإمارات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- وسعت شركة كريم حملتها لإغاثة غزة في الأردن والسعودية والإمارات بتبرع مقداره حوالي 540 ألف دولار.

وبين الشركة في بيان اليوم الاثنين، أنه يمكن للعملاء في هذه الدول استخدام تطبيق كريم للمساهمة في حملة إغاثة غزة من خلال تكية أم علي في الأردن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، والهلال الأحمر الإماراتي.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، مدثر شيخة، إن تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع يعد ركيزة لعمل الشركة، داعيا عملاء كريم إلى التبرع للفلسطينيين.

وأضاف "تضع كريم السعي إلى تحسين حياة الناس في المنطقة في صلب أهدافها، وأسهم الزملاء والعملاء لدى كريم في دعم العديد من البرامج التي تحقق أثرا في المجتمع، بما في ذلك حملات الإغاثة الطارئة للاجئين في الأردن ولبنان، وبناء المنازل للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في باكستان، وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في السعودية".

--(بترا)

ع ن/ف ج

11/12/2023 14:19:22