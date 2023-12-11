كريم توسع حملتها لإغاثة غزة في الأردن والسعودية والإمارات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- وسعت شركة كريم حملتها لإغاثة غزة في الأردن والسعودية والإمارات بتبرع مقداره حوالي 540 ألف دولار.
وبين الشركة في بيان اليوم الاثنين، أنه يمكن للعملاء في هذه الدول استخدام تطبيق كريم للمساهمة في حملة إغاثة غزة من خلال تكية أم علي في الأردن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، والهلال الأحمر الإماراتي.
وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، مدثر شيخة، إن تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع يعد ركيزة لعمل الشركة، داعيا عملاء كريم إلى التبرع للفلسطينيين.
وأضاف "تضع كريم السعي إلى تحسين حياة الناس في المنطقة في صلب أهدافها، وأسهم الزملاء والعملاء لدى كريم في دعم العديد من البرامج التي تحقق أثرا في المجتمع، بما في ذلك حملات الإغاثة الطارئة للاجئين في الأردن ولبنان، وبناء المنازل للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في باكستان، وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في السعودية".
--(بترا)
ع ن/ف ج
11/12/2023 14:19:22
MENAFN11122023000117011021ID1107574074
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