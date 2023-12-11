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فلسطين النيابية تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

12/11/2023 2:56:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المدينة القديمة.
كما أكد، خلال لقاء اللجنة، اليوم الاثنين، أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، وقوف الشعب الأردني بكل أطيافه، خلف جهود جلالة الملك الهادفة لوقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، وضرورة إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة وبشكل مستدام.
ودعا العجارمة إلى ضرورة وقف استهداف القدس والمقدسيين ومحاولات تهويد المدينة القديمة، مشددا على أن إحلال السلام الشامل والعادل هو مفتاح حل الصراع العربي الإسرائيلي.
من جهتهم، أكد النواب، فايز بصبوص، ومحمد الهلالات، ومحمد شطناوي، وسليمان القلاب، أهمية الجهود التي يقوم بها جلالة الملك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشادوا بمواقف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من الحرب الإسرائيلية على غزة، وإشرافه على عملية إيصال المساعدات الطبية والإغاثية، من خلال طائرات سلاج الجو الملكي الأردني إلى المستشفى الميداني في غزة.
وشددوا على شرعية الهاشميين ووصايتهم في الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
من ناحيته، استعرض كنعان رفض الملوك الهاشميين على مر التاريخ لمحاولات تهويد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس الشريف، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات في القدس.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
11/12/2023 14:08:39

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