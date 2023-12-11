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البرلمانيات الأردنيات يؤكد أهمية تمكين المرأة

12/11/2023 2:56:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات أسماء الرواحنة، أهمية تمكين المرأة والسعي لرفع مكانتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وبينت الرواحنة، خلال لقائها اليوم الاثنين، رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني الدكتورة ريم البغدادي وعددا من أعضاء الملتقى، ضرورة الوصول للمرأة في المحافظات والأرياف والبوادي، داعية الى إنشاء صندوق استثماري لـ "المبتدئات في المشاريع"، والتسهيل عليهن من خلال سداد القروض المالية المترتبة عليهن بطرق ميسرة.
كما طالبت بتنفيذ برنامج تسويق إعلامي، يسلط الضوء على نماذج أردنيات نجحن في إدارة المشاريع في أكثر من قطاع، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الذكية ومنصات التسويق.
من جهتهم، أكد النواب محمد الشطناوي، فايزة عضيبات، فليحة الخضير، تمام الرياطي، عائشة الحسنات، دينا البشير، أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.
من جهتها، قالت البغدادي، إن الملتقى يؤمن بتمكين المرأة، مشيرة الى أن رسالته تتمثل بالعمل من أجل وصول المرأة وتأهيلها لتولي المناصب.
من جانب آخر أكدت البغدادي ضرورة إيقاف العدوان الاسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الغذائية والطبية للفلسطينيين هناك، مشيرة إلى تناغم موقف الملتقى مع مواقف الدولة الاردنية رسميًا وشعبيًا.
وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ حملات تبرعات إلى الأهل في القطاع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
11/12/2023 14:02:49

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