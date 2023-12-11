البرلمانيات الأردنيات يؤكد أهمية تمكين المرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات أسماء الرواحنة، أهمية تمكين المرأة والسعي لرفع مكانتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وبينت الرواحنة، خلال لقائها اليوم الاثنين، رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني الدكتورة ريم البغدادي وعددا من أعضاء الملتقى، ضرورة الوصول للمرأة في المحافظات والأرياف والبوادي، داعية الى إنشاء صندوق استثماري لـ "المبتدئات في المشاريع"، والتسهيل عليهن من خلال سداد القروض المالية المترتبة عليهن بطرق ميسرة.
كما طالبت بتنفيذ برنامج تسويق إعلامي، يسلط الضوء على نماذج أردنيات نجحن في إدارة المشاريع في أكثر من قطاع، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الذكية ومنصات التسويق.
من جهتهم، أكد النواب محمد الشطناوي، فايزة عضيبات، فليحة الخضير، تمام الرياطي، عائشة الحسنات، دينا البشير، أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.
من جهتها، قالت البغدادي، إن الملتقى يؤمن بتمكين المرأة، مشيرة الى أن رسالته تتمثل بالعمل من أجل وصول المرأة وتأهيلها لتولي المناصب.
من جانب آخر أكدت البغدادي ضرورة إيقاف العدوان الاسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الغذائية والطبية للفلسطينيين هناك، مشيرة إلى تناغم موقف الملتقى مع مواقف الدولة الاردنية رسميًا وشعبيًا.
وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ حملات تبرعات إلى الأهل في القطاع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
11/12/2023 14:02:49
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