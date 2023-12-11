هيئة حقوقية فلسطينية تطالب بالكشف عن مصير المعتقلين بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 كانون الأول (بترا)- أمجد الشوا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين "ديوان المظالم"، من المؤسسات والهيئات الدولية ذات الاختصاص بضرورة التحرك الفوري للتحقق من المعلومات الواردة حول قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعدامات ميدانية بحق مدنيين عُزل في شمال قطاع غزة.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت أعدادا غير معلومة من المدنيين، ونكلت بهم بعد تعريتهم، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وحملت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل المسؤولية الكاملة عما ترتكبه من جرائم حرب ضد الإنسانية، داعية الأطراف الثالثة في اتفاقيات جنيف، بضرورة التحرك الفوري لوقف استهداف المدنيين، وعدم تركهم بدون حماية من الموت جراء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وبخاصة أن هناك بعض الفيديوهات التي تم تداولها اليوم حول قيام جيش الاحتلال بقتل مدنيين عزل داخل مراكز إيواء النازحين في شمال القطاع.

ودعت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ممارسة صلاحياتها، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لكشف مصير من تم اعتقالهم على أيدي جيش الاحتلال، وتنفيذ زيارات فورية لهم، سيما وأن سلطات الاحتلال تحتجز أعدادا كبيرة من سكان القطاع منذ الاجتياح البري ولا يُعلم شيء عن مصيرهم.

وطالبت جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والفريق المعني بالاختفاء القسري والمؤسسات والهيئات الدولية ذات العلاقة والاختصاص بأن تتحمل مسؤولياتها، في اتخاذ إجراءات عملية لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية والتهجير القسري في قطاع غزة قبل فوات الأوان.

--(بترا)

أ ش/م ف/ف ق

11/12/2023 13:38:32