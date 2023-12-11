هيئة حقوقية فلسطينية تطالب بالكشف عن مصير المعتقلين بقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 كانون الأول (بترا)- أمجد الشوا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين "ديوان المظالم"، من المؤسسات والهيئات الدولية ذات الاختصاص بضرورة التحرك الفوري للتحقق من المعلومات الواردة حول قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعدامات ميدانية بحق مدنيين عُزل في شمال قطاع غزة.
وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت أعدادا غير معلومة من المدنيين، ونكلت بهم بعد تعريتهم، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وحملت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل المسؤولية الكاملة عما ترتكبه من جرائم حرب ضد الإنسانية، داعية الأطراف الثالثة في اتفاقيات جنيف، بضرورة التحرك الفوري لوقف استهداف المدنيين، وعدم تركهم بدون حماية من الموت جراء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وبخاصة أن هناك بعض الفيديوهات التي تم تداولها اليوم حول قيام جيش الاحتلال بقتل مدنيين عزل داخل مراكز إيواء النازحين في شمال القطاع.
ودعت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ممارسة صلاحياتها، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لكشف مصير من تم اعتقالهم على أيدي جيش الاحتلال، وتنفيذ زيارات فورية لهم، سيما وأن سلطات الاحتلال تحتجز أعدادا كبيرة من سكان القطاع منذ الاجتياح البري ولا يُعلم شيء عن مصيرهم.
وطالبت جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والفريق المعني بالاختفاء القسري والمؤسسات والهيئات الدولية ذات العلاقة والاختصاص بأن تتحمل مسؤولياتها، في اتخاذ إجراءات عملية لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية والتهجير القسري في قطاع غزة قبل فوات الأوان.
--(بترا)
أ ش/م ف/ف ق
11/12/2023 13:38:32
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