بدء دورة تأهيل القيادات الشبابية الأردنية الخليجية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكد وزير الشباب محمد النابلسي عمق العلاقات التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليج العربي، التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأشقاؤه قادة وزعماء دول الخليج العربي بمختلف المجالات سيما الشبابية والرياضية.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الاثنين، أعمال دورة تأهيل القيادات الشبابية تحت شعار "القيادة الإستراتيجية الفاعلة في العمل الشبابي" التي تنظمها وزارة الشباب بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال النابلسي بحضور السفيرين السعودي نايف بن بندر السديري، والعماني الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، إن الدورة تأتي ضمن البرامج الشبابية المشتركة المعنية بتمكين الشباب والعاملين مع الشباب من القيام بأدوار قيادية في العمل الشبابي العربي وصولا إلى تخريج قيادات شبابية عربية قادرة على حمل قضايا الشباب العربي وتطلعاته والتكاتف في مواجهة تحديات وهموم الشباب سيما في دعم ونصره أقرانهم في فلسطين المحتلة.
وتهدف الدورة التي يشارك خلالها وفود شبابية من الإمارات، السعودية، عٌمان، قطر، الكويت، إضافة إلى الأردن، إلى تزويد المشاركين من القيادات الشبابية الخليجية والأردنية بالمعلومات والمعارف والمهارات الحديثة في محور القيادة الاستراتيجية، وتمكينهم بالمهارات القيادية الحديثة للإدارة الشبابية.
وتتضمن أعمال الدورة التي تقام بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة أجيال السلام؛ جلسات تدريبية حول القيادة الإدارية في العمل الشبابي، والتخطيط الاستراتيجي وبناء الخطط التشغيلية، وإدارة الجودة والتميز في العمل الشبابي واستشراف المستقبل.
من جهته، أكد فهد العازمي من الوفد الكويتي، أهمية الدورة في تنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وتعزيز دورهم في وضع الاستراتيجيات والسياسات الشبابية وصنع القرار، مثمنا نيابة عن الوفود المشاركة استضافة الأردن لأعمال الدورة، وما تشهده من مشاركة واسعة تعكس الاهتمام المشترك بتمكين القيادات الشبابية.
--(بترا)
س ح/م ف/ف ق
11/12/2023 13:36:14
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