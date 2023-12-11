بدء دورة تأهيل القيادات الشبابية الأردنية الخليجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكد وزير الشباب محمد النابلسي عمق العلاقات التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليج العربي، التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأشقاؤه قادة وزعماء دول الخليج العربي بمختلف المجالات سيما الشبابية والرياضية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الاثنين، أعمال دورة تأهيل القيادات الشبابية تحت شعار "القيادة الإستراتيجية الفاعلة في العمل الشبابي" التي تنظمها وزارة الشباب بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال النابلسي بحضور السفيرين السعودي نايف بن بندر السديري، والعماني الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، إن الدورة تأتي ضمن البرامج الشبابية المشتركة المعنية بتمكين الشباب والعاملين مع الشباب من القيام بأدوار قيادية في العمل الشبابي العربي وصولا إلى تخريج قيادات شبابية عربية قادرة على حمل قضايا الشباب العربي وتطلعاته والتكاتف في مواجهة تحديات وهموم الشباب سيما في دعم ونصره أقرانهم في فلسطين المحتلة.

وتهدف الدورة التي يشارك خلالها وفود شبابية من الإمارات، السعودية، عٌمان، قطر، الكويت، إضافة إلى الأردن، إلى تزويد المشاركين من القيادات الشبابية الخليجية والأردنية بالمعلومات والمعارف والمهارات الحديثة في محور القيادة الاستراتيجية، وتمكينهم بالمهارات القيادية الحديثة للإدارة الشبابية.

وتتضمن أعمال الدورة التي تقام بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة أجيال السلام؛ جلسات تدريبية حول القيادة الإدارية في العمل الشبابي، والتخطيط الاستراتيجي وبناء الخطط التشغيلية، وإدارة الجودة والتميز في العمل الشبابي واستشراف المستقبل.

من جهته، أكد فهد العازمي من الوفد الكويتي، أهمية الدورة في تنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وتعزيز دورهم في وضع الاستراتيجيات والسياسات الشبابية وصنع القرار، مثمنا نيابة عن الوفود المشاركة استضافة الأردن لأعمال الدورة، وما تشهده من مشاركة واسعة تعكس الاهتمام المشترك بتمكين القيادات الشبابية.

--(بترا)

س ح/م ف/ف ق

11/12/2023 13:36:14