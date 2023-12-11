Tuesday, 12 December 2023 01:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفلبين تحتج لدى الصين بعد احتكاك بين سفن البلدين

12/11/2023 2:56:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- استدعت الفلبين سفير الصين بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين.
وبحسب وكالة الانباء الفلبينية، استدعت وزارة الخارجية السفير الصيني لتقديم احتجاج على الحادثة على ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تيريسيتا دازا للصحفيين.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله بما في ذلك الجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت قرارا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأساس قانوني.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر سواحل الفلبين السفن الصينية تطلق خراطيم المياه على قوارب فلبينية خلال مهمتي إمداد منفصلتين يومي السبت والأحد، تراشق البلدان الاتهامات بشأن هذه الحادثة.
--(بترا)
رصد/رس/اح
11/12/2023 13:29:33

MENAFN11122023000117011021ID1107574069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث