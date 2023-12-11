الفلبين تحتج لدى الصين بعد احتكاك بين سفن البلدين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- استدعت الفلبين سفير الصين بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين.
وبحسب وكالة الانباء الفلبينية، استدعت وزارة الخارجية السفير الصيني لتقديم احتجاج على الحادثة على ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تيريسيتا دازا للصحفيين.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله بما في ذلك الجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت قرارا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأساس قانوني.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر سواحل الفلبين السفن الصينية تطلق خراطيم المياه على قوارب فلبينية خلال مهمتي إمداد منفصلتين يومي السبت والأحد، تراشق البلدان الاتهامات بشأن هذه الحادثة.
--(بترا)
رصد/رس/اح
11/12/2023 13:29:33
MENAFN11122023000117011021ID1107574069
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