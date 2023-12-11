الفلبين تحتج لدى الصين بعد احتكاك بين سفن البلدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- استدعت الفلبين سفير الصين بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين.

وبحسب وكالة الانباء الفلبينية، استدعت وزارة الخارجية السفير الصيني لتقديم احتجاج على الحادثة على ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تيريسيتا دازا للصحفيين.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله بما في ذلك الجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت قرارا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأساس قانوني.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر سواحل الفلبين السفن الصينية تطلق خراطيم المياه على قوارب فلبينية خلال مهمتي إمداد منفصلتين يومي السبت والأحد، تراشق البلدان الاتهامات بشأن هذه الحادثة.

--(بترا)

رصد/رس/اح

11/12/2023 13:29:33