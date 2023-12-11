2.13 % معدل ارتفاع التضخم في المملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، بنسبة 2.13 بالمئة، ليصل إلى 108.95 مقابل 106.68 للفترة نفسها من العام الماضي.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك حتى نهاية تشرين الثاني مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 6.76 بالمئة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 5.95 بالمئة، "الثقافة والترفيه" 4.89 بالمئة، "الأمتعة الشخصية" 4.80 بالمئة، و"الأثاث والسجاد والمفارش"بنسبة 4.47 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في تشرين الثاني الماضي، بنسبة 1.27 بالمئة، ليصل إلى 109.56 مقابل 108.19 للشهر نفسه من العام الماضي.
وبين التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لتشرين الثاني لهذا العام مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بشكل رئيس هو: مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.04 بالمئة، "التبغ والسجائر" 5.22 بالمئة، "الايجارات" 3.25 بالمئة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 3.21 بالمئة، و"الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 2.53 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 3.34 بالمئة، "الوقود والانارة" 2.96 بالمئة، "المنسوجات البيتية" 1.42 بالمئة، و "الثقافة والترفية" بنسبة 1.03 بالمئة.
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لتشرين الثاني من العام الحالي بنسبة 0.20 بالمئة، ليصل إلى 109.56 مقابل 109.78 للشهر الذي سبقه من ذات العام.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لتشرين الثاني من العام الحالي مقارنة مع تشرين الأول الذي سبقه من نفس العام مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 6.51 بالمئة، "الفواكه والمكسرات" 4.24 بالمئة، "اللحوم والدواجن" 1.26 بالمئة، "الثقافة والترفية" بنسبة 0.58 بالمئة، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 0.56 بالمئة.
--(بترا)
و ر/م ف/اح
11/12/2023 13:18:58
MENAFN11122023000117011021ID1107574068
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