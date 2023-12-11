2.13 % معدل ارتفاع التضخم في المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، بنسبة 2.13 بالمئة، ليصل إلى 108.95 مقابل 106.68 للفترة نفسها من العام الماضي.

ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك حتى نهاية تشرين الثاني مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 6.76 بالمئة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 5.95 بالمئة، "الثقافة والترفيه" 4.89 بالمئة، "الأمتعة الشخصية" 4.80 بالمئة، و"الأثاث والسجاد والمفارش"بنسبة 4.47 بالمئة.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في تشرين الثاني الماضي، بنسبة 1.27 بالمئة، ليصل إلى 109.56 مقابل 108.19 للشهر نفسه من العام الماضي.

وبين التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لتشرين الثاني لهذا العام مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بشكل رئيس هو: مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.04 بالمئة، "التبغ والسجائر" 5.22 بالمئة، "الايجارات" 3.25 بالمئة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 3.21 بالمئة، و"الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 2.53 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 3.34 بالمئة، "الوقود والانارة" 2.96 بالمئة، "المنسوجات البيتية" 1.42 بالمئة، و "الثقافة والترفية" بنسبة 1.03 بالمئة.

وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لتشرين الثاني من العام الحالي بنسبة 0.20 بالمئة، ليصل إلى 109.56 مقابل 109.78 للشهر الذي سبقه من ذات العام.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لتشرين الثاني من العام الحالي مقارنة مع تشرين الأول الذي سبقه من نفس العام مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 6.51 بالمئة، "الفواكه والمكسرات" 4.24 بالمئة، "اللحوم والدواجن" 1.26 بالمئة، "الثقافة والترفية" بنسبة 0.58 بالمئة، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 0.56 بالمئة.

--(بترا)

و ر/م ف/اح

11/12/2023 13:18:58

