10 شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح

10 شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح
التاريخ
12/11/2023 2:56:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 كانون الأول (بترا)- استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع البيئة، بدير البلح وسط قطاع غزة.
كما أصيب عدد آخر في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب كراج رفح بخانيونس، جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/أ م/اح
11/12/2023 13:13:54
MENAFN11122023000117011021ID1107574067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.