135 شركة توقع اتفاقيات بنحو 30 مليون دينار ضمن حوافز برنامج دعم وتطوير الصناعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، توقيع 135 شركة فائزة بمنح صندوق دعم وتطوير الصناعة، اتفاقيات بقيمة 29.63 مليون دينار غير مستردة، ضمن برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وبنسبة 57.2 من التكلفة الإجمالية لمشاريع تطوير المنشآت الصناعية البالغ قيمتها 51.763 مليون دينار.

وقال الشمالي، خلال حفل التوقيع في غرفة صناعة عمان، إن البرنامج يهدف لمساعدة المستفيدين على زيادة المبيعات الإجمالية بقيمة 76.1 مليون دينار، بنسبة نمو تصل إلى 14.3 بالمئة، وزيادة ودعم الصادرات بقيمة 30.84 مليون دينار، بنسبة نمو تصل إلى 14.1 بالمئة، وتوليد فرص عمل لقرابة 1768 أردنياً ، بنسبة 25.7 بالمئة، منها 622 للإناث، انطلاقاً من حرص الحكومة على دعم وتطوير الصناعة المحلية ورفع قدراتها التنافسية، بما يخفض من نسب البطالة وينشط بيئة الأعمال، تنفيذا لأولويات برنامج تنفيذ رؤية التحدي الاقتصادي.

وأضاف أن المنشآت المستفيدة، 5 منها كبيرة، و77 متوسطة، و53 صغيرة، مبيناً أن 54 من مجموع المنشآت الصناعية المستفيدة مملوكة ومدارة من سيدات أعمال، فيما ستصدّر 7 مؤسسات لأول مرة.

ويبلغ سقف الحافز المالي المقدم عبر البرنامج 150 ألف دينار للمنشآت الصغيرة، 300 ألف دينار للمتوسطة، و500 ألف دينار للكبيرة.

ولفت إلى تخصيص 40 مليون دينار في مشروع موازنة العام المقبل، لدعم برنامج تطوير الصناعات الوطنية، مشيراً إلى حرص الصندوق على تحفيز الاستثمار المحلي في الصناعات القائمة ودعم الصادرات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

بدوره أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية البرنامج لدعم المنشآت الصناعية على مختلف النواحي، مشيداً بالدعم الحكومي الذي يعزز صادرات ومبيعات وتنافسية القطاع ويعظم استفادته من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أن المصانع المحلية تسعى باستمرار للشراكة مع الحكومة بنحو فاعل، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفع مساهمة الصناعة المحلية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر مزيداً من فرص العمل.

--(بترا)

ع ن/ أ م/س س

11/12/2023 13:02:43