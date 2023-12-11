135 شركة توقع اتفاقيات بنحو 30 مليون دينار ضمن حوافز برنامج دعم وتطوير الصناعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، توقيع 135 شركة فائزة بمنح صندوق دعم وتطوير الصناعة، اتفاقيات بقيمة 29.63 مليون دينار غير مستردة، ضمن برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وبنسبة 57.2 من التكلفة الإجمالية لمشاريع تطوير المنشآت الصناعية البالغ قيمتها 51.763 مليون دينار.
وقال الشمالي، خلال حفل التوقيع في غرفة صناعة عمان، إن البرنامج يهدف لمساعدة المستفيدين على زيادة المبيعات الإجمالية بقيمة 76.1 مليون دينار، بنسبة نمو تصل إلى 14.3 بالمئة، وزيادة ودعم الصادرات بقيمة 30.84 مليون دينار، بنسبة نمو تصل إلى 14.1 بالمئة، وتوليد فرص عمل لقرابة 1768 أردنياً ، بنسبة 25.7 بالمئة، منها 622 للإناث، انطلاقاً من حرص الحكومة على دعم وتطوير الصناعة المحلية ورفع قدراتها التنافسية، بما يخفض من نسب البطالة وينشط بيئة الأعمال، تنفيذا لأولويات برنامج تنفيذ رؤية التحدي الاقتصادي.
وأضاف أن المنشآت المستفيدة، 5 منها كبيرة، و77 متوسطة، و53 صغيرة، مبيناً أن 54 من مجموع المنشآت الصناعية المستفيدة مملوكة ومدارة من سيدات أعمال، فيما ستصدّر 7 مؤسسات لأول مرة.
ويبلغ سقف الحافز المالي المقدم عبر البرنامج 150 ألف دينار للمنشآت الصغيرة، 300 ألف دينار للمتوسطة، و500 ألف دينار للكبيرة.
ولفت إلى تخصيص 40 مليون دينار في مشروع موازنة العام المقبل، لدعم برنامج تطوير الصناعات الوطنية، مشيراً إلى حرص الصندوق على تحفيز الاستثمار المحلي في الصناعات القائمة ودعم الصادرات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
بدوره أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية البرنامج لدعم المنشآت الصناعية على مختلف النواحي، مشيداً بالدعم الحكومي الذي يعزز صادرات ومبيعات وتنافسية القطاع ويعظم استفادته من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار إلى أن المصانع المحلية تسعى باستمرار للشراكة مع الحكومة بنحو فاعل، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفع مساهمة الصناعة المحلية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر مزيداً من فرص العمل.
--(بترا)
ع ن/ أ م/س س
11/12/2023 13:02:43
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