الأشخاص ذوي الإعاقة والمستقلة للانتخاب يطلقان الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا) - أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الاثنين، الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب العشرون، سعيا لحفز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب لسنة 2024 ورفع معدلات الاقتراع فيها، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم الدستوري في الاقتراع والترشح.

وحضر فعالية إطلاق الخطة سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية تضافر الجهود والمُضي قُدماً بالعمل الجاد والتكاملي من قِبل مختلف الجهات ذات العلاقة لرفع نسب مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً، مشيراً إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بتوفير ما يلزم لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم السياسية.

بدوره قال المهندس المعايطة، إن هذه الخطة تأتي منسجمة مع حرص الهيئة على إطلاق حملات توعوية تشمل جميع فئات المجتمع، وتأكيد الهيئة أهمية مشاركة ذوي الإعاقة وتسخير جميع الظروف المواتية خدمةً لذلك، وحرص الهيئة على تذليل العقبات أمام مشاركتها.

وتُغطي الخطة المراحل الزمنية الخاصة بالانتخابات، أي فترة قبل وأثناء وما بعد يوم الاقتراع، حيث تضم 6 محاور تتناول رفع الوعي لدى الناخبين والناخبات والعاملين في الانتخابات من كلا الجنسين بأهمية المشاركة السياسية والانتخابية على جميع مستوياتها، عبر توفير المواد الترويجية والتثقيفية الخاصة بالانتخابات بشكلٍ يضمن إمكانية وصولها للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لإطلاق حملاتٍ توعوية للتعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات وإجراءاتها وتوفير ما يلزم من أدلةٍ ونشراتٍ توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأشكالٍ ميسرة.

أما المحور الثاني فيركز على بناء وتعزيز قدرات العاملين في الانتخابات، من كوادر أمنية ولجان اقتراعٍ وفرز ومتطوعين ومراقبين على آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم لمراكز وصناديق الاقتراع، ورفع الوعي لديهم بأهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل العملية الانتخابية، سعياً لمشاركة فاعلة لهم في إدارة وتنظيم الانتخابات.

وتسعى الخطة أيضاً لتأسيس قاعدة بيانات خاصة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات من حيث مراكز الاقتراع المهيأة وأماكن تواجدها، نسب تهيئتها، أعداد العاملين والمتطوعين من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن شاركوا في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، كما ستعمل الخطة على توفير ما يلزم بالتعاون مع الهيئة لرصد جميع الملاحظات والشكاوى التي سيتم تسجيلها يوم الاقتراع، سعياً لمعالجتها وتلافيها في الجولات الانتخابية المتعاقبة.

إضافة لما سبق تتضمن الخطة مراجعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم الفني اللازم لتهيئة 70 مركزاً للاقتراع في مختلف مناطق المملكة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم يوم الاقتراع.

وتأتي هذه الخطة استمراراً للجهد الوطني العام في مسيرة التحديث السياسي وتعزيز دمج المجتمع بفئاته المختلفة في عملية صنع القرار، كما ستؤسس لاستراتيجية طويلة المدى من العمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب للنهوض وتعزيز واقع المشاركة الانتخابية للمواطنين والمواطنات من ذوي الإعاقة في الجولات الانتخابية القادمة، في ظل التوجه نحو مجالس نيابية حزبية.

--(بترا)

وهـ /أ م / س س

11/12/2023 13:00:40