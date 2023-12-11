اسرائيليون يفضحون زيف فيديو نشره جيشهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا) يحيى مطالقة- اكد مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إن الفيديو الذي نشرته الجهات الاسرائيلية المعنية حول استسلام مقاومين من حماس لقوات الجيش الاسرائيلي في غزة مثيرة للاستهجان والتساؤل، موضحا أن أحد مقاطع الفيديو يظهر رجلاً مسناً بملابسه الداخلية وهو يتحرك إلى مقدمة الصف ليضع بندقيته جانباً. هذه الصورة، تثير العديد من الأسئلة منها: في أي سيناريو يخلع الرجل ملابسه قبل تسليم سلاحه؟ المنطق يقول "تسليم السلاح أولاً، وبعدها فقط تخلع ملابسك".
وأضاف هذا المسؤول السابق لموقع (واللا) الاسرائيلي دون ذكر اسمه، إن هذا الفيديو الذي يفترض أنه موجه إلى الجمهور في إسرائيل أو حتى مع فصيل محدد منه يبدو وكأن بعض الأحداث هناك تقترب من التمثيل، مؤكدا أن محاولة "رفع الروح المعنوية الوطنية بهذه الطريقة يمكن أن تسبب أضرارا نفسية للجمهور المحلي ويسيء لإسرائيل على المستوى الخارجي".
الى ذلك قال المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع، إنه "ينبغي الانتباه إلى الأحداث الإشكالية، مثل مقطع الفيديو الذي يظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يحطم أشياء في متجر مدمر في جباليا. مثل هذا التوثيق "يقوض" على حد زعمه ما وصفه بـ "التفوق الأخلاقي لإسرائيل".
--(بترا)
ي م/اح
11/12/2023 12:40:09
MENAFN11122023000117011021ID1107574063
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