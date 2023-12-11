اسرائيليون يفضحون زيف فيديو نشره جيشهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا) يحيى مطالقة- اكد مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إن الفيديو الذي نشرته الجهات الاسرائيلية المعنية حول استسلام مقاومين من حماس لقوات الجيش الاسرائيلي في غزة مثيرة للاستهجان والتساؤل، موضحا أن أحد مقاطع الفيديو يظهر رجلاً مسناً بملابسه الداخلية وهو يتحرك إلى مقدمة الصف ليضع بندقيته جانباً. هذه الصورة، تثير العديد من الأسئلة منها: في أي سيناريو يخلع الرجل ملابسه قبل تسليم سلاحه؟ المنطق يقول "تسليم السلاح أولاً، وبعدها فقط تخلع ملابسك".

وأضاف هذا المسؤول السابق لموقع (واللا) الاسرائيلي دون ذكر اسمه، إن هذا الفيديو الذي يفترض أنه موجه إلى الجمهور في إسرائيل أو حتى مع فصيل محدد منه يبدو وكأن بعض الأحداث هناك تقترب من التمثيل، مؤكدا أن محاولة "رفع الروح المعنوية الوطنية بهذه الطريقة يمكن أن تسبب أضرارا نفسية للجمهور المحلي ويسيء لإسرائيل على المستوى الخارجي".

الى ذلك قال المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع، إنه "ينبغي الانتباه إلى الأحداث الإشكالية، مثل مقطع الفيديو الذي يظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يحطم أشياء في متجر مدمر في جباليا. مثل هذا التوثيق "يقوض" على حد زعمه ما وصفه بـ "التفوق الأخلاقي لإسرائيل".

--(بترا)

ي م/اح

11/12/2023 12:40:09