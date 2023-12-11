الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله11 كانون الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، بينهم امرأتان وطفل .

وقال نادي الاسير الفلسطيني،في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وقلقيلية ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين .

-- (بترا )

م . ف / ا ص / س س

11/12/2023 12:39:31