الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس
التاريخ
12/11/2023 2:56:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله11 كانون الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، بينهم امرأتان وطفل .
وقال نادي الاسير الفلسطيني،في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وقلقيلية ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين .
-- (بترا )
م . ف / ا ص / س س
11/12/2023 12:39:31
MENAFN11122023000117011021ID1107574062
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