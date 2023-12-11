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داود حسين: مشاركتى فى عندليب الدقي حققت لى شهرة كبيرة واعتقدوا إنى هندى

12/11/2023 2:50:41 PM
(MENAFN- Youm7) صرح الفنان الكويتي الكبير داود حسين لـ"اليوم السابع" في لقاء معه بتونس في مهرجان أيام قرطاج المسرحية أجراه معه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر بالكثير من التصريحات، وبسؤاله عن أكثر الشخصيات التي قدمها وحققت له شهرة في مصر والوطن العربي قال: شخصية "خان كابور" في فيلم (عندليب الدقي) مع النجم محمد هنيدي، فقد حققت لى شهرة كبيرة والجمهور اعتقد أنني هندى حقيقي، وحدث لى موقف طريف مع سائق تاكسى فقد اعتقد أننى هندى حقيقى بسبب الفيلم.



وأكد داوود حسين أن روح الفن زمان كانت أفضل برغم التقدم في الجانب التقني والإمكانيات ولكن تقدم بدون روح، وحاليًا الكوميديان يجد صعوبة في اضحاك الجماهير بسبب السوشيال ميديا، فكل ما يضحك وكل النكات والافيهات يحرقها السوشيال ميديا وتنتشر سريعًا.







وجدير بالذكر أن الفنان داوود حسين مميز بحسه الفكاهي وتقليد الشخصيات المشهورة بشكل كوميدي، حيث يعتبر من أعمدة وزعماء الكوميديا في الوطن العربي، وهذا يؤكد إمكانياته وقدراته العالية، ومثابرته في تحقق النجاحات والإنجازات، حيث استطاع أن يرسم البهجة على شفاه الكثير ممن يتابعونه في التلفزيون أو المسرح، وذلك من خلال الأعمال الفنية والمسرحية المتنوعة، فقدم في المسرح مسرحيات : باي باي لندن عام 1981، فلونةوالشناكل عام 1989 انتخبوا أم علي عام 1993، مراهق في الخمسين 1997، الطرطنجي عام 2011.



وفي السينما قدم : عندليب الدقي ، علي جنب يا اسطي القرار عام 1982، القربان عام 2008، كنغر حبنا عام 2016، سرب حمام عام 2017، وفي تقديم البرامج قدم :ظهيرة الاربعا، مشروع معلق، فاصل ونعود مع داوود، الوديعة.












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