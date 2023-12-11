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آسر ياسين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان التجمع الخامس

12/11/2023 2:50:41 PM
(MENAFN- Youm7) أدلى الفنان آسر ياسين، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة.







ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس،والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.







وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهاتوالهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقارالانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.







وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أنيبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.





آسر ياسين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (1)



آسر ياسين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (2)



آسر ياسين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (3)



آسر ياسين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (4)















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