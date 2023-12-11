الشاعر هانى عبد الكريم أثناء الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية

MENAFN - Youm7) حرص الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والمشاركة بفعاليات الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثانى من الانتخابات، وذلك في المدرسة الثانوية الفندقية بمدينة السادس من اكتوبر.الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم

هذا وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة .

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو إرسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق، حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب إلى الستار، حيث يجد قلما ومسندا، ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.ويعود الناخب إلى رئيس اللجنة، حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر بدلا منه.وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، كل تفاصيل اليوم الثاني من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كل الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم اثناء المشاركة بالانتخاباتالشاعر الغنائي هاني عبد الكريم