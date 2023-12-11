بتاع مشاكل.. لو ابنك عنيد ومشاغب اعرف إزاى تتعامل معاه

MENAFN - Youm7) "مشاغب وبتاع مشاكل وما بيسمعش الكلام" شكوى نسمعها دائما من الأمهات والمدرسين فى المدرسة من بعض الأطفال، ويكون رد الفعل السائد على تصرفات الطفل هى الصراخفى وجهه وهو ما يزيد الوضع سوءا.

وفى هذا التقرير نقدم بعض الطرق للتعامل مع الطفل المشاغب وفقا لما ذكره موقع k8school.







1. تحديد توقعات واضحة

تأكد دائمًا من وضع قواعد واضحة داخل عائلتك، ودع طفلك يعرف العواقب الواضحة لأفعاله مقدمًا، وتأكد من أن جميع البالغين فى العائلة على نفس الصفحة، ستعطى هذه رسالة عالية وواضحة تمامًا للطفل ولن يكون هناك أى غموض فيما يتعلق بهذه القواعد.

إذا كان الطفل يعرف التداعيات الدقيقة للأفعال غير المرغوب فيها، فيمكنه استباق كل ما سيأتى بعد ذلك.





2. إرشاد الطفل

نعلم جميعًا أهمية توجيه الأطفال فى الحياة اليومية، لكن لا

ندرك أهمية التحلى بالأدب أثناء التعامل مع الطفل، إذا بدأت بتعليم الطفل بدلاً من الصراخ، فسوف يتعلم أهمية السلوك المرغوب فيه .

نؤمن دائمًا بالتعامل مع الطفل بصبر لأن هذا هو ما يترك أثراً حقيقياً على الطفل، دع الطفل يفهم أنك تهتم به وشرح مخاطر السلوك السيئ فى المنزل أو حتى عندما يكون الطفل فى المدرسة.





3. الانضباط الإيجابى

الصراخ والضرب يمكن أن يخلق ضغوطًا سامة لدى الأطفال ويتبع هذا التوتر العديد من النتائج السلبية، ويؤدي إلى زيادة عدد المتسربين من المدارس، ويخلق مشاكل صحية، ويزيد أيضًا من فرص الإصابة بالاكتئاب، وما إلى ذلك.

من خلال اختبار الانضباط الإيجابي، يمكنك إنقاذ طفلك ونفسك من هذه الآثار السيئة طويلة المدى يعد قضاء بعض الوقت الجيد معًا والاستفادة من تقنيات التعزيز الإيجابي من الطرق السهلة لتعزيز الإنضباط الإيجابي إلى جانب ذلك، يجب عليك دائمًا التزام الهدوء والتهذيب أثناء التعامل مع الطفل.

من المفترض أن يكون الأطفال فضوليين ومشاغبين، وهم محبوبون بسبب أفعالهم المؤذية، لكن من المهم تأديبهم ليتعلموا الحد عندما يصبح الأمر أكثر من اللازم.







4. تعلم كيفية التعامل مع نوبات الغضب

نوبات الغضب مشكلة أخرى يجد الآباء صعوبة في التعامل معها، لا توافق أبدًا على مطالب الطفل عندما يكون في حالة نوبة غضب وسوف ينقل رسالة واضحة للطفل، والغرض من وراء نوبة الغضب سيقف مهزوما.

تعلم الحفاظ على الهدوء واختيار الكلمات التى يمكن أن يكون لها تأثير دائم على الطفل، تعليم الطفل أنه لا يمكن أن يحصل على أى شىء من خلال السلوك الخاطئ أو الصراخ بدلًا من ذلك، قم بتعليم الطفل كيفية التصرف بشكل صحيح وتعزيز السلوك بالمكافآت المناسبة، حاول أن تكون على نفس الصفحة مع معلمي طفلك وناقش خطط العمل الخاصة بك معهم مسبقًا.





5. تحكم فى عواطفك

يمكن أن يصبح الأمر صعبًا بالنسبة لك في بعض الأحيان. لكن تذكر أن نوبات الغضب لا يمكنها أبدًا تحسين الوضع إذا صرخت أو استخدمت لغة عقوبات قاسية مع الطفل، سوف يزداد الأمور سوءًا، بدلًا من اختيار هذه الممارسات الخاطئة، تعلم كيفية إدارة عواطفك من خلال تغيير نمط الحياة والتأمل وما إلى ذلك. للتعامل مع مشكلات طفلك، عليك أن تكون في العقلية الصحيحة لذا تأكد من أنك لا تتجاهل نفسك وخذ فترات راحة دورية لتجديد نشاط عقلك.





6. بيئة عائلية إيجابية

يحتاج الأطفال المشاغبة أيضًا إلى بيئة عائلية إيجابية مثل أي طفل آخر. كن ودودًا مع أطفالك الأشقياء. وحاول خلق أجواء عائلية إيجابية. قد يكون لدى الأطفال المشاغبين بعض الطاقة الزائدة التي لا يتم توجيهها بشكل جيد. ومن الممكن أيضًا أن تكون لديهم وجهة نظر لم تفهمها بعد.

خصص بعض الوقت من جداولك المحمومة للاستماع إلى طفلك. والأهم من ذلك أن تكون صديقا حقيقيا حتى ينفتح الطفل عليك بدلًا من مشاركة الأسرار خارج العائلة. تعلم قراءة تعبيرات طفلك. وفهم عملية تفكيره دون إصدار أحكام.

الجو العائلي الإيجابي يجعل الطفل آمناً وودوداً مع أفراد الأسرة. لذا تأكد من جعل هذا ممكنًا لطفلك. ومساعدته على الاعتماد على الأشخاص المناسبين للحصول على المساعدة اللازمة.





7. استمر في التركيز على أهدافك

للتعامل مع طفل شقي، تأكد من شرح السلوك الصحيح بدلاً من وصفه بأنه عنيد أو مهمل أو غير محترم لا تستسلم لسلبية تحميل الطفل مسئولية خلق ضجة في المنزل. بدلًا من ذلك، حافظ على ثباتك تجاه هدف تحسين السلوك.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية التحسينات الواضحة لدى الطفل. لكنك لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على هدوئك والتركيز على التغيير الذي ترغب في رؤيته في سلوكه.