بتاع مشاكل.. لو ابنك عنيد ومشاغب اعرف إزاى تتعامل معاه

(MENAFN
- Youm7) "مشاغب وبتاع مشاكل وما بيسمعش الكلام" شكوى نسمعها دائما من الأمهات والمدرسين فى المدرسة من بعض الأطفال، ويكون رد الفعل السائد على تصرفات الطفل هى الصراخ
فى وجهه وهو ما يزيد الوضع سوءا.
وفى هذا التقرير نقدم بعض الطرق للتعامل مع الطفل المشاغب وفقا لما ذكره موقع k8school.
1. تحديد توقعات واضحة
تأكد دائمًا من وضع قواعد واضحة داخل عائلتك، ودع طفلك يعرف العواقب الواضحة لأفعاله مقدمًا، وتأكد من أن جميع البالغين فى العائلة على نفس الصفحة، ستعطى هذه رسالة عالية وواضحة تمامًا للطفل ولن يكون هناك أى غموض فيما يتعلق بهذه القواعد.
إذا كان الطفل يعرف التداعيات الدقيقة للأفعال غير المرغوب فيها، فيمكنه استباق كل ما سيأتى بعد ذلك.
2. إرشاد الطفل
نعلم جميعًا أهمية توجيه الأطفال فى الحياة اليومية، لكن لا
ندرك أهمية التحلى بالأدب أثناء التعامل مع الطفل، إذا بدأت بتعليم الطفل بدلاً من الصراخ، فسوف يتعلم أهمية السلوك المرغوب فيه .
نؤمن دائمًا بالتعامل مع الطفل بصبر لأن هذا هو ما يترك أثراً حقيقياً على الطفل، دع الطفل يفهم أنك تهتم به وشرح مخاطر السلوك السيئ فى المنزل أو حتى عندما يكون الطفل فى المدرسة.
3. الانضباط الإيجابى
الصراخ والضرب يمكن أن يخلق ضغوطًا سامة لدى الأطفال ويتبع هذا التوتر العديد من النتائج السلبية، ويؤدي إلى زيادة عدد المتسربين من المدارس، ويخلق مشاكل صحية، ويزيد أيضًا من فرص الإصابة بالاكتئاب، وما إلى ذلك.
من خلال اختبار الانضباط الإيجابي، يمكنك إنقاذ طفلك ونفسك من هذه الآثار السيئة طويلة المدى يعد قضاء بعض الوقت الجيد معًا والاستفادة من تقنيات التعزيز الإيجابي من الطرق السهلة لتعزيز الإنضباط الإيجابي إلى جانب ذلك، يجب عليك دائمًا التزام الهدوء والتهذيب أثناء التعامل مع الطفل.
من المفترض أن يكون الأطفال فضوليين ومشاغبين، وهم محبوبون بسبب أفعالهم المؤذية، لكن من المهم تأديبهم ليتعلموا الحد عندما يصبح الأمر أكثر من اللازم.
4. تعلم كيفية التعامل مع نوبات الغضب
نوبات الغضب مشكلة أخرى يجد الآباء صعوبة في التعامل معها، لا توافق أبدًا على مطالب الطفل عندما يكون في حالة نوبة غضب وسوف ينقل رسالة واضحة للطفل، والغرض من وراء نوبة الغضب سيقف مهزوما.
تعلم الحفاظ على الهدوء واختيار الكلمات التى يمكن أن يكون لها تأثير دائم على الطفل، تعليم الطفل أنه لا يمكن أن يحصل على أى شىء من خلال السلوك الخاطئ أو الصراخ بدلًا من ذلك، قم بتعليم الطفل كيفية التصرف بشكل صحيح وتعزيز السلوك بالمكافآت المناسبة، حاول أن تكون على نفس الصفحة مع معلمي طفلك وناقش خطط العمل الخاصة بك معهم مسبقًا.
5. تحكم فى عواطفك
يمكن أن يصبح الأمر صعبًا بالنسبة لك في بعض الأحيان. لكن تذكر أن نوبات الغضب لا يمكنها أبدًا تحسين الوضع إذا صرخت أو استخدمت لغة عقوبات قاسية مع الطفل، سوف يزداد الأمور سوءًا، بدلًا من اختيار هذه الممارسات الخاطئة، تعلم كيفية إدارة عواطفك من خلال تغيير نمط الحياة والتأمل وما إلى ذلك. للتعامل مع مشكلات طفلك، عليك أن تكون في العقلية الصحيحة لذا تأكد من أنك لا تتجاهل نفسك وخذ فترات راحة دورية لتجديد نشاط عقلك.
6. بيئة عائلية إيجابية
يحتاج الأطفال المشاغبة أيضًا إلى بيئة عائلية إيجابية مثل أي طفل آخر. كن ودودًا مع أطفالك الأشقياء. وحاول خلق أجواء عائلية إيجابية. قد يكون لدى الأطفال المشاغبين بعض الطاقة الزائدة التي لا يتم توجيهها بشكل جيد. ومن الممكن أيضًا أن تكون لديهم وجهة نظر لم تفهمها بعد.
خصص بعض الوقت من جداولك المحمومة للاستماع إلى طفلك. والأهم من ذلك أن تكون صديقا حقيقيا حتى ينفتح الطفل عليك بدلًا من مشاركة الأسرار خارج العائلة. تعلم قراءة تعبيرات طفلك. وفهم عملية تفكيره دون إصدار أحكام.
الجو العائلي الإيجابي يجعل الطفل آمناً وودوداً مع أفراد الأسرة. لذا تأكد من جعل هذا ممكنًا لطفلك. ومساعدته على الاعتماد على الأشخاص المناسبين للحصول على المساعدة اللازمة.
7. استمر في التركيز على أهدافك
للتعامل مع طفل شقي، تأكد من شرح السلوك الصحيح بدلاً من وصفه بأنه عنيد أو مهمل أو غير محترم لا تستسلم لسلبية تحميل الطفل مسئولية خلق ضجة في المنزل. بدلًا من ذلك، حافظ على ثباتك تجاه هدف تحسين السلوك.
قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية التحسينات الواضحة لدى الطفل. لكنك لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على هدوئك والتركيز على التغيير الذي ترغب في رؤيته في سلوكه.
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