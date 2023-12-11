ذوو الهمم فى مقدمة صفوف الناخبين باللجان الانتخابية الرئاسية لعام 2024

(MENAFN
- Youm7) يحرص كل مصرى طوال الوقت على تلبية نداء وطنه منذ بدء
الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، شاهدنا المصريين وهم يأدون واجبهم تجاه وطنهم، حيث ذهب العديد من ذوى الهمم من الجالسين على كراسى متحركة والمتكئين على عكازهم إلى لجانهم الانتخابية غير مبالين التعب والإرهاق لأن الذى دفعهم إلى الذهاب للإدلاء بأصواتهم هو حب مصر.
وحرص الكثير من ذوى الهمم على الذهاب للجان الانتخابية حاملين أعلام مصر، وذلك لشعورهم بالمزيد من الفخر والحب، تجاه وطنهم، ودورهم فى اختيار رئيسهم المقبل، لذلك حرصوا على الذهاب للجان بمساعدة أبنائهم الذين ساعدونهم على تحمل المشوار والانتظار.
وذهبت السيدات من ذوى الهمم على الذهاب إلى لجانهم بصحبة أزواجهم للأدلاء بأصواتهم متكئين عليهم وعلى عكازهم ليضربوا مثلا فى حب مصر وتلبية نداء الوطن مهما كانت الظروف.
سيدة تسير على عكاز
سيدة على كرسى متحرك
رجل مسن على كرسى متحرك
كبار السن
سيدة مسنة على كرسى متحرك
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