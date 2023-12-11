ذوو الهمم فى مقدمة صفوف الناخبين باللجان الانتخابية الرئاسية لعام 2024

MENAFN - Youm7) يحرص كل مصرى طوال الوقت على تلبية نداء وطنه منذ بدءالانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، شاهدنا المصريين وهم يأدون واجبهم تجاه وطنهم، حيث ذهب العديد من ذوى الهمم من الجالسين على كراسى متحركة والمتكئين على عكازهم إلى لجانهم الانتخابية غير مبالين التعب والإرهاق لأن الذى دفعهم إلى الذهاب للإدلاء بأصواتهم هو حب مصر.

وحرص الكثير من ذوى الهمم على الذهاب للجان الانتخابية حاملين أعلام مصر، وذلك لشعورهم بالمزيد من الفخر والحب، تجاه وطنهم، ودورهم فى اختيار رئيسهم المقبل، لذلك حرصوا على الذهاب للجان بمساعدة أبنائهم الذين ساعدونهم على تحمل المشوار والانتظار.

وذهبت السيدات من ذوى الهمم على الذهاب إلى لجانهم بصحبة أزواجهم للأدلاء بأصواتهم متكئين عليهم وعلى عكازهم ليضربوا مثلا فى حب مصر وتلبية نداء الوطن مهما كانت الظروف.

سيدة تسير على عكازسيدة على كرسى متحركرجل مسن على كرسى متحرككبار السنسيدة مسنة على كرسى متحرك







