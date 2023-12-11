لو الزهور هى اختيارك للهدية.. اعرف اللون الملائم لكل مناسبة

MENAFN - Youm7) الزهور الخيار المفضل في المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد ، والترقية فى العمل، والذكريات السعيدة، وأيضا في الزيارات المرضية يفضلها الزوار لأنها التعبير الأكثر عن التمني بالشفاء، لكن عند الذهاب إلى محلات الورود البعض لا يعرف ما هي ألوان الملائمة للمناسبات، ومن خلال ما نشر على موقعgiftflowersفإن لكل لون من ألوان الورود مناسبته الخاصة المعبرة عنه والتي منها..





الزهور الحمراء

هي اللون المفضل عند الأحباب للتعبير عن حبهم، تلائم حفلات أعياد الميلاد وحفلات الزفاف، والذكريات السعيدة، تعبر عن الحب والمشاعر السعيدة دائما.

الزهور الحمراء





الزهور الصفراء

اللون الأصفر يشير إلى الحماس والمغامرة والنجاح وهي مفضلة بين الأصدقاء لاستمرار النجاح والمغامرة.

الزهور الصفراء





الزهور الزرقاء

اللون الأزرق

في الزهور من الألوان التي تبعث الانسجام والراحة، وهي ملائمة أكثر للزيارات المرضية، وتعبرعن تمني الشفاء، وتمام الصحة والعافية الجيدة.

الزهور الزرقاء





الزهور الأرجوانية

تتميز الزهور الأرجوانية بأنها تبعث مشاعرالطمائنينة، لأن لونها الساحر يتميز بالنعومة والأناقة، وهي تستخدم للتعبير عن الحب والمشاعر السعيدة كالوردو الحمراء.

الزهور الأرجونية





الزهور البيضاء

اللون الأبيض يعبرعن البرأة والصدق والنقاء، وهو ملائم عند امتزاجه مع غيره من الألوان، وعادة ما يضعه بائع الزهور في باقتك لتكتمل المشاعر، ويكون التعبير صادقا ومثالي.

الزهور البيضاء