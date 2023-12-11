لو الزهور هى اختيارك للهدية.. اعرف اللون الملائم لكل مناسبة

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- Youm7) الزهور الخيار المفضل في المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد ، والترقية فى العمل، والذكريات السعيدة، وأيضا في الزيارات المرضية يفضلها الزوار لأنها التعبير الأكثر عن التمني بالشفاء، لكن عند الذهاب إلى محلات الورود البعض لا يعرف ما هي ألوان الملائمة للمناسبات، ومن خلال ما نشر على موقع
giftflowers
فإن لكل لون من ألوان الورود مناسبته الخاصة المعبرة عنه والتي منها..
الزهور الحمراء
هي اللون المفضل عند الأحباب للتعبير عن حبهم، تلائم حفلات أعياد الميلاد وحفلات الزفاف، والذكريات السعيدة، تعبر عن الحب والمشاعر السعيدة دائما.
الزهور الحمراء
الزهور الصفراء
اللون الأصفر يشير إلى الحماس والمغامرة والنجاح وهي مفضلة بين الأصدقاء لاستمرار النجاح والمغامرة.
الزهور الصفراء
الزهور الزرقاء
اللون الأزرق
في الزهور من الألوان التي تبعث الانسجام والراحة، وهي ملائمة أكثر للزيارات المرضية، وتعبرعن تمني الشفاء، وتمام الصحة والعافية الجيدة.
الزهور الزرقاء
الزهور الأرجوانية
تتميز الزهور الأرجوانية بأنها تبعث مشاعرالطمائنينة، لأن لونها الساحر يتميز بالنعومة والأناقة، وهي تستخدم للتعبير عن الحب والمشاعر السعيدة كالوردو الحمراء.
الزهور الأرجونية
الزهور البيضاء
اللون الأبيض يعبرعن البرأة والصدق والنقاء، وهو ملائم عند امتزاجه مع غيره من الألوان، وعادة ما يضعه بائع الزهور في باقتك لتكتمل المشاعر، ويكون التعبير صادقا ومثالي.
الزهور البيضاء
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